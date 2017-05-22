В Самаре в ДК Литвинова пройдет общегородская ярмарка вакансий

132

В ярмарке примут участие более 50 предприятий различных сфер деятельности, которые предоставят около 1000 вакантных мест.Все желающие смогут получить индивидуальные консультации по следующим направлениям:- об эффективных способах поиска работы;- об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;- о возможности бесплатного профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации.Специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы Центра, которая насчитывает свыше 12000 различных вакансий.Также для всех желающих будут проведены мастер-классы по темам:- «Основы предпринимательской деятельности»: участникам мастер-классов расскажут об экономических и правовых аспектах предпринимательства, формах поддержки предпринимательства, выборе системы налогообложения, о правильности заполнения бланка бизнес-плана на выделение единовременной финансовой помощи;- «Эффективное трудоустройство. Слагаемые успеха»: опытные психологи-профконсультанты дадут советы по вопросам эффективного поиска работы.Кроме того, на мероприятие приглашены представители Пенсионного Фонда РФ, которые проконсультируют соискателей по вопросам пенсионного и социального обеспечения.Всем соискателям будет предоставлена и следующая информация:- о ситуации на рынке труда городского округа Самара;- о вакансиях других регионов РФ;- о вакансиях сельскохозяйственных предприятий Самарской области;- о вакансиях по временной занятости;- свыше 1500 экземпляров специализированных печатных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра занятости, сообщает пресс-служба администрации Самары.