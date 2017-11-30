В Самаре в ДК Литвинова пройдет Межрегиональный чемпионат по восточным танцам Belly Dance 2017
30 ноября 2017 16:59
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Заявки на участие в нем подали 762 человека. В связи с повышенным интересом соревнования будут проходит в двух залах (большом и малом) ДК Литвинова. Помимо соревнований в программе также мастер-классы и показательные выступления. В фойе 2 этажа расположится тематическая выставка.
В жюри – судьи международной, российской и региональной категории. Почетный гость фестиваля – президент Лиги профессионалов восточного танца, судья международной категории, режиссер-хореограф- постановщик Елена Рамазанова (г. Москва)
В пятницу, 1 декабря соревнования пройдут для возрастной группы начальных классов и дошкольного возраста. В 9.00 заработает площадка большого зала ДК Литвинова, в 9.45 – малого.
В субботу, 2 декабря запланированы выступления ювеналов и юниоров. В большом зале с 9.00, в малом – с 12.30.
В воскресенье, 3 декабря с 08.30 откроются обе площадки. В этот день пройдут выступления категорий «молодежь», «взрослые», «синьоры» и «грандсиньоры», сообщает пресс-служба облправительства.
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