В Самаре увековечили память Почетного гражданина Владимира Золотарева

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Во вторник, 13 марта, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Почетного гражданина города Владимира Золотарева. В мероприятии по увековечиванию памяти человека, внесшего неоценимый вклад в развитие Самары, приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской Думы‎ Алексей Дегтев, вдова Владимира Ивановича Анна Золотарева, а также его коллеги и друзья.



Владимир Иванович Золотарев – уроженец Сталинграда, переехал в Куйбышев по окончании института и стал трудиться на заводе имени Фрунзе, где прошел путь от инженера до заместителя начальника производства. Затем Владимир Иванович перешел на партийную работу: был секретарем парткома завода, затем первым секретарем Промышленного райкома КПСС Куйбышева и Председателем исполкома городского Совета народных депутатов.



За время работы Владимира Золотарева в должности Председателя исполкома город серьезно изменился: был построен диагностический центр, открыта первая очередь Куйбышевского метрополитена и третья очередь набережной, Аллея Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров, а также построен фонтан на улице Осипенко. Кроме того, по инициативе Владимира Ивановича был возрожден Грушинский фестиваль, а празднование Дня города стало традиционным.



Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Иванович продолжал активно заниматься общественной деятельностью: с 2011 года он был председателем Общественной палаты городского округа Самара.



«Владимир Иванович сделал столько для нашего города, для области, для страны, что, рассказывая об этом, можно написать не одну книгу, - сказал Дмитрий Азаров. – Я признателен Владимиру Ивановичу Золотареву, что когда-то он принял мое предложение и возглавил Общественную палату города. Его советы, наставления, мудрые подсказки многое определили, в том числе, и в моей работе, очень сильно помогли в развитии Самары».



С инициативой об увековечивании памяти Владимира Золотарева в городскую Администрацию обратилась Самарская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Елена Лапушкина поддержала эту инициативу. Памятный знак было решено установить на фасаде дома на Ульяновской, 19, в котором проживал Владимир Иванович.



«Сегодня на карте Самары появилось еще одно памятное место - мы открыли мемориальную доску удивительному человеку. Владимир Иванович – человек по истине космической высоты, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Если бы не его ответственность и настойчивость, у города не было бы белоснежной Ладьи на набережной, улицы Ново-Садовой, фонтана на улице Осипенко и многих других объектов. Он оставил после себя не просто светлую память, он оставил целый город», сообщает пресс-служба администрации Самары.