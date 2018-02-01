В Самаре утвержден график выполнения нормативов ГТО в феврале
1 февраля 2018 15:41
63
Так, 10 февраля на УСЦ «Чайка» можно пройти испытание в беге на лыжах на 5 километров, а 14 февраля в «МТЛ Арене» попробовать свои силы в подтягиваниях, отжиманиях, рывке гири и стрельбе из электронного оружия. Норматив по плаванию можно выполнить 18 февраля в бассейне «Ипподром Арены». Полное расписание размещено в официальной группе «ГТО в Самарской области» https://vk.com/vfsk_gto_samoblast.
Для выполнения нормативов необходимо быть зарегистрированным на сайте gto.ru, подать заявку и иметь медицинский допуск.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону (846) 212-04-92.
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Комментарии
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1 февраля 2018 15:54
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1 февраля 2018 15:41
Для выполнения нормативов необходимо быть зарегистрированным на сайте gto.ru, подать заявку и иметь медицинский допуск. Социум
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1 февраля 2018 14:32
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