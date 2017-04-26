В Самаре установят мемориальную доску куйбышевским энергетикам, погибшим на фронте
26 апреля 2017 14:39
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Накануне празднования Дня Победы Комиссия по установке мемориальных сооружений и композиций на территории
г.о.Самара единогласно одобрила эту инициативу энергетиков.
В июле 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял решение о том, что энергетики не должны призываться на фронт. Тех, кто хотел уйти на войну добровольцем, в приказном порядке возвращали на рабочее место к турбине и
энергокотлу. Однако до принятия этого решения часть сотрудников Куйбышевской ГРЭС и Куйбышевского энергокомбината уже сменили свои спецовки на гимнастерки. Некоторые из них пошли воевать добровольцами. Пять десятков из них погибло, защищая Родину.
В год 75-летия начала Великой Отечественной войны работники «Т Плюс Самара» и Самарской ГРЭС организовали поисковый отряд и смогли разыскать информацию о павших энергетиках. Были найдены фотографии 8 работников, а также разысканы родственники 4 человек. Известно, что среди погибших есть герои, награжденные Орденами Красной Звезды, Красного Знамени, медалью «За отвагу». 9 мая 2016 г. сотрудники энергокомпании приняли участие в памятном шествии «Бессмертный полк», где несли портреты найденных героев-энергетиков.
В ходе поисковой работы было обнаружено, что как минимум 12 призывников-энергетиков проживали по адресу: г.Куйбышев, Хлебный пер. 2 и 2а. Ныне – это Студенческий пер., д.2. Этот дом носит в народе название «Грэсовский». Он был построен
в середине 30-х годов прошлого столетия для сотрудников электростанции.
Мемориальная табличка увековечит память о героях – энергетиках, простых электромонтерах, кочегарах, слесарях, трудившихся ради обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения родного города и позже защищавших свою Родину.
Торжественное открытие мемориальной таблички пройдет в День Памяти и скорби 22 июня 2017 года, сообщает пресс-служба «Т Плюс».
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