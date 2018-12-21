В Самаре установлен особый противопожарный режим

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В связи с этим ко всем объектам образования, социального и культурно-массового назначения, кафе, барам, ресторанам и иным объектам с массовым пребыванием людей будут предъявляться особые требования.Запрещено проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, зажигать пиротехнику, устанавливать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание, украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом, проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, и полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.На время действия противопожарного режима будут дежурить добровольные пожарные дружины. Также будут проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности сотрудников, задействованных на проведении мероприятий развлекательного характера на объектах с массовым пребыванием людей и практические занятия по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий.Администрация настоятельно рекомендует жителям и гостям города быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать ограничения, связанные с введением особого противопожарного режима, и правила пожарной безопасности.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона), передает пресс-служба горадминистрации.