В Самаре участковых уполномоченных полиции поздравили с 95-й годовщиной образования службы

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Служба участковых уполномоченных в системе МВД России празднует 95-летнюю годовщину со дня образования. Сегодня участником торжественных мероприятий, посвященных этому событию, стал заместитель председателя Думы городского округа СамараКак отметил в приветственном слове начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции, история службы участковых уполномоченных имеет давние корни. «В разные исторические периоды ваша служба носила разные названия: околоточный надзиратель в царской России, участковый инспектор милиции в советское время. Теперь каждый из вас – участковый уполномоченный полиции. Но вне зависимости от именования должности ваша работа – одно из самых значимых и незаменимых направлений в деятельности всей правоохранительной системы, без которой сложно было бы обеспечить ее эффективную работу». Отдельно Дмитрий Блохин обратился к ветеранам службы, поблагодарив их за опыт и преданность выбранной профессии.На торжество пригласили участковых уполномоченных со всего города. Нескольким из них были присвоены новые звания, многие, в том числе и молодые сотрудники, были отмечены грамотами. От имени Думы городского округа Самара собравшихся поздравил вице-спикер Сергей Рязанов и также вручил ряд благодарственных писем отличившимся по службе участковым, передает пресс-служба гордумы Самары.Фото: пресс-служба гордумы Самары