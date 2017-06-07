В Самаре три дня будут работать сельскохозяйственные ярмарки
7 июня 2017 21:16
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1. Пугачевский тракт, в районе д. 13, на пересечении с ул. Нефтяников (Куйбышевский район). Период работы с 09.06.2017 по 11.06.2017.
2. Московское шоссе, в районе д. 147, на пересечении с ул. Воронежской (Промышленный район). Период работы с 09.06.2017 по 11.06.2017.
3. Пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (Красноглинский район). Период работы с 10.06.2017 по 11.06.2017.
Время работы сельскохозяйственных ярмарок с 09.00 до 18.00, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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