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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре три дня будут работать сельскохозяйственные ярмарки

7 июня 2017 21:16
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Жители города смогут приобрести продукцию от местных и региональных товаропроизводителей.
В период с 9 по 11 июня 2017 года в Самаре организуют предпраздничную сельскохозяйственную торговлю. Жители города смогут приобрести продукцию от местных и региональных товаропроизводителей по следующим адресам:

1. Пугачевский тракт, в районе д. 13, на пересечении с ул. Нефтяников (Куйбышевский район). Период работы с 09.06.2017 по 11.06.2017.

2. Московское шоссе, в районе д. 147, на пересечении с ул. Воронежской (Промышленный район). Период работы с 09.06.2017 по 11.06.2017.

3. Пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (Красноглинский район). Период работы с 10.06.2017 по 11.06.2017.

Время работы сельскохозяйственных ярмарок с 09.00 до 18.00, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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