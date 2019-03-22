Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 22 марта, 21:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/03:
USD 63.74
-0.54
EUR 72.79
-0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре традиционно отпразднуют Карга туй

22 марта 2019 15:32
128
У древних башкир, приход весны отмечался праздником «Карга туй». Люди встречали его песнями, танцами, проводились традиционные игры.
24 марта 2019 года в ДК «Заря» башкиры со всего региона и гости из Башкортостана соберутся на ежегодном областном башкирском празднике «Карга туй». Мероприятие организовано общественной организацией «Курултай башкир» г. Самара при поддержке Дома дружбы народов Самарской области и Администрации Самары.

На празднике для зрителей выступят национальные башкирские самодеятельные творческие коллективы Самары и Самарской области, артисты из Республики Башкортостан – этно-рок-группа «Аргымак», активисты общественной организации «Курултай башкир» г. Самара и Самарской области.

У древних башкир, приход весны отмечался праздником «Карга туй». Люди встречали его песнями, танцами, проводились традиционные игры. Руководил всем действом юлбарсы или албасыр (путеводитель). После всех празднеств варили молочную кашу из пшена, но до конца не съедали. Остатки каши раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, на ветки деревьев, в качестве корма прилетевшим птицам. Деревья празднично украшали красочными платками, разноцветными лентами и цветными бусами. В это время мальчики зазывали птиц, изображая воронье карканье. Прилет птиц символизировал наступление весны. Традиционно накрывают праздничный стол. Считается, если все будут сыты и довольны, год будет урожайным и удачным. Праздник сопровождался состязаниями народных певцов, сказителей и танцоров, передает пресс-служба ДДН.

Дата: 24 марта 2019 г.
Начало мероприятия: 11.00.
Место: г. Самара, проезд 9 мая, ДК «Заря» 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 марта 2019  19:19
Следить за финансовыми тратами коммунальщиков на текущий ремонт, а также качеством работ - к такому решению пришли участники круглого стола.
Мэрия, общественники и горожане комплексно обсудили проблемы в сфере ЖКХ и озвучили ряд инициатив
Следить за финансовыми тратами коммунальщиков на текущий ремонт, а также качеством работ - к такому решению пришли участники круглого стола.  Социум
78
22 марта 2019  18:24
25 марта в 15:00 состоится концерт Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, который станет экватором фестиваля «Веснушка-2019».
«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
25 марта в 15:00 состоится концерт Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, который станет экватором фестиваля... Социум
88
22 марта 2019  17:41
С начала года свыше 40 тысяч россиян объявили себя самозанятыми, однако вскоре столкнулись с блокировками своих счетов со стороны банков, которые запрещают физическим лицам использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне пожаловались на блокировки своих счетов в банках
С начала года свыше 40 тысяч россиян объявили себя самозанятыми, однако вскоре столкнулись с блокировками своих счетов со стороны банков, которые запрещают... Социум
122
Весь список

Здравоохранение
22 марта 2019  12:50
В самарском Волгаре открылся филиал детской поликлиники
В самарском Волгаре открылся филиал детской поликлиники
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей. Здравоохранение
163
22 марта 2019  11:57
В Самаре и Тольятти пройдет день мужского здоровья
В Самаре и Тольятти пройдет день мужского здоровья
Участникам с собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
247
22 марта 2019  10:15
Самарцев приглашают на бесплатную флюорографию в СПИД-центре
Самарцев приглашают на бесплатную флюорографию в СПИД-центре
Горожан ждут 25 марта. Здравоохранение
165
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
389
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
481
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
768
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
599
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
557
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
581
Весь список
Образование
21 марта 2019  18:10
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и студентами, получить ответы на интересующие вопросы.
С 25 марта в Самарском политехе начинается неделя открытых дверей
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и... Образование
295
20 марта 2019  14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум».
Самарский университет приглашает юных исследователей-гуманитариев в Артек
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум».   Образование
351
20 марта 2019  11:24
20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека.  Образование
344
Весь список

Культура
22 марта 2019  17:24
Шнуров отметил, что существующая в настоящее время концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан».
Шнуров предложил разогнать Минкультуры
Шнуров отметил, что существующая в настоящее время концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан».  Культура
106
22 марта 2019  13:25
Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции «Культурный минимум»
Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции «Культурный минимум»
Организаторы акции призывают молодежь ходить в театр. Культура
130
22 марта 2019  11:38
В областной библиотеке представили новую книгу Раисы Поддубной «Ольга Григорьевна Аксакова: биографический очерк»
В областной библиотеке представили новую книгу Раисы Поддубной «Ольга Григорьевна Аксакова: биографический очерк»
По окончании творческой встречи представители Аксаковского движения пригласили посетить еще одну любопытную выставку. Культура
147
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
364
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
601
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1054
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
324
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
253
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
546
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
528
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
978
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
694
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
637
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
780
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1738
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1955
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1110
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
915
Весь список

Мероприятия
«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
Выставка «Его Величество – театр!» открывается в Самарском музее Алабина
ГУ МВД СО проводит акцию «Возродим библиотеку»: начали поступать первые книги
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные