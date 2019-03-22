В Самаре традиционно отпразднуют Карга туй
22 марта 2019 15:32
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На празднике для зрителей выступят национальные башкирские самодеятельные творческие коллективы Самары и Самарской области, артисты из Республики Башкортостан – этно-рок-группа «Аргымак», активисты общественной организации «Курултай башкир» г. Самара и Самарской области.
У древних башкир, приход весны отмечался праздником «Карга туй». Люди встречали его песнями, танцами, проводились традиционные игры. Руководил всем действом юлбарсы или албасыр (путеводитель). После всех празднеств варили молочную кашу из пшена, но до конца не съедали. Остатки каши раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, на ветки деревьев, в качестве корма прилетевшим птицам. Деревья празднично украшали красочными платками, разноцветными лентами и цветными бусами. В это время мальчики зазывали птиц, изображая воронье карканье. Прилет птиц символизировал наступление весны. Традиционно накрывают праздничный стол. Считается, если все будут сыты и довольны, год будет урожайным и удачным. Праздник сопровождался состязаниями народных певцов, сказителей и танцоров, передает пресс-служба ДДН.
Дата: 24 марта 2019 г.
Начало мероприятия: 11.00.
Место: г. Самара, проезд 9 мая, ДК «Заря»
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