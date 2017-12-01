В Самаре торжественно откроют костел после реставрации

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2 декабря в 13.00 по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 157 состоится открытие Польского костела после реставрации. Данный ансамбль католического собора, включающий в себя каменное здание костела «каплица» (молельный дом), надворные постройки (каменный двухэтажный жилой дом) стал участником федерального партийного проекта «Историческая память».В рамках мероприятия Самару посетит заместитель Министра культуры Российской Федерации. Также в мероприятии примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Самарской областии советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, заместитель председателя Президиума общественного совета федерального проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Хинштейн.Кроме того, в рамках визита состоится ознакомление с ходом ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, архитектор Е.Н. Максимова, 1932 г.» и на объекте культурного наследия федерального значения «Покровский собор, 1861 г.», сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".