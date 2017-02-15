В Самаре торговали саженцами без документов, подтверждающих качество

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Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области был установлен факт ввоза ИП Степановой Н.Ф. (Москва) на территорию Российской Федерации из Республики Узбекистан саженцев роз и плодовых культур без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества. Тем самым были нарушены требования Федерального закона «О семеноводстве».В отношении ИП Степановой Н.Ф. было возбуждено дело об административном правонарушении.Состав товара ИП Степановой:- розы привитые 79830 штук- яблони сорта Айдаред 150 штук- шелковица плакучая сорта Царское дерево 30 штук- черешня сорта Дайбера черная 100 штук- слива домашняя сорта Стенлей 90 штук- абрикос сорта Фаворит 50 штук- груша сорта Рогнеда 100 штук- персик сорта Редхавен 50 штук