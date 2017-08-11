В Самаре температура воды реки Волги несколько ниже средних значений
11 августа 2017 10:43
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По данным Росгидромета температура воды реки Волги составляет 22,1оС, что несколько ниже средних значений аналогичного периода 2016 года (23о).
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в летний период 2017 года организовано систематическое обследование зон рекреации.
Органами местного самоуправления на территории Самарской области организовано 22 места рекреационного водопользования, в том числе, 8 – на территории городского округа Самара, 3- на территории г. Тольятти, 1 – на территории г. Жигулевска, 3 – на территории г. Сызрань, 3 – на территории г. Октябрьск, 3 – на территории г. Новокуйбышевск, 1- на территории г. Отрадный.
На территории городского округа Самара организованы следующие места рекреационного водопользования населения (пляжи): пляж по ул. Советской Армии, пляж на Барбошиной поляне, пляж в районе ФГУП «Санаторий «Можайский при Спецстрое России», пляж Красноглинского района, пляж на реке Волга в районе Фестивальной поляны, 1695 км, Мастрюково, у Iочереди набережной р. Волга (от улиц Ленинградская до ул. Вилоновская), у IIочереди набережной р. Волга (от улиц Маяковской до спуска по улице Первомайской до правой границы пляжа ООО Кинап-Аква), пляж Загородного парка (водный объект Саратовского водохранилища), на которые Управлением выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области на 7 августа проанализировано 152 пробы воды, отобранных в местах всех вышеуказанных пляжей.
По результатам анализа 6 проб воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (пляж Автозаводского района г. Тольятти, пляж Центрального района г. Тольятти, пляж спуска ул. Советской Армии в г. Самара, пляж-Загородный парк в г. Самара, пляж II очереди набережной р. Волги в г. Самара от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква», пляж I очереди набережной от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской) не соответствуют установленным требованиям по микробиологическим показателям.
Кроме того, в местах массового отдыха не организованных органами местного самоуправления отобрано 47 проб. Из них 8 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю (озеро в парке Победы, озеро в районе ДОЛ Березки, река Татьянка г. Самара, река Самара в районе Старого моста, река Самара в районе Южного моста, Дубовоуметское водохранилище, Черновское водохранилище).
Неудовлетворительное качество воды водоемов связано с обильными дождями, сливом загрязнений с прилегающих территорий.
В целом, качество воды находится на уровне средних многолетних значений.
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