В Самаре свыше 400 новобранцев ЦВО приняли Военную присягу

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На торжественной церемонии приняли участие представители правительства Самарской области, ветеранских и общественных организаций,родители и друзья солдат. Все они могли ознакомиться с учебно-материальной базой соединения, социальными и бытовыми условиями службы.Для гостей была развернута выставка образцов вооружения и военной техники, военной формы одежды. Все желающие смогли угоститься гречневой кашей и чаем в полевых кухнях.Ранее военнослужащие в течение месяца проходили курс начальной военной подготовки, обучались строевой и огневой подготовке, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)