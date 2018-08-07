В Самаре стартует прием заявок для участия в ярмарках сельскохозяйственной продукции
7 августа 2018 15:13
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Заявки принимаются с 13 августа по 24 августа 2018 года по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб. 29 (Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара), в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (по пятницам с 9:00 до 15:00), с перерывом на обед с 12:30 до 13:18.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- справка из администрации сельского поселения, подтверждающая статус сельхозпроизводителя потенциального участника ярмарки (наличие земельного участка);
- копия документа подтверждающего личность участника ярмарки;
- копия документа, подтверждающего права потенциального участника ярмарки на земельный участок;
- копия сопроводительных документов подтверждающих качество и безопасность продукции;
- документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве ИП (свидетельство ОГРНИП, ИНН);
- документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ, учредительные документы, свидетельства ФНС России).
В текущем году планируется организовать две ярмарки сельскохозяйственной продукции:
- Ленинский район, пл. имени В.В.Куйбышева с 15 сентября до 25 ноября 2018 года, плата за место – не более 700 рублей в день;
- Промышленный район, ул. Физкультурная, в районе д.101 (перед дворцом спорта Авиационного завода) с 17 августа до 28 октября 2018 года, плата за место – не более 400 рублей в день.
Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 до 18 часов.
С порядком распределения торговых мест можно ознакомиться при подаче заявления, передает пресс-служба администрации Самары.
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