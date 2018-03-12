В Самаре стартует обучение начинающих журналистов

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Участников проекта разделят на несколько направлений обучения: журналистика, пресс-служба, видео и фото. Профессиональные спикеры из медиа-сферы расскажут молодым журналистам о том, как создавать интересный и насыщенный материал, как качественно донести до широкой аудитории информацию. Большое внимание будет уделено межэтнической журналистике.Обучение будет состоять не только из теории, но и практики. Начинающие журналисты поработают на хромакее, возьмут интервью, проведут пресс-конференцию, а также запустят таргетинговую рекламу. У участников будет возможность поработать на современной технике, среди которой профессиональное студийное оборудование, фото- и видеотехника.Итогом работы медиа-лаборатории будут журналистские проекты, посвященные межнациональной тематике.Все участники получат методические рекомендации об особенностях создания журналистских материалов на тему межнациональных отношений, а тем, кто успешно пройдет обучение, будут вручены сертификаты.Проект проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Дьячкова Дмитрия Алексеевича, отобранного по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов, направленного на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение гражданской активности, сообщает пресс-служба администрации Самары.