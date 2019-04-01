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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре стартует областной фестиваль «Самарская студенческая весна»

1 апреля 2019 14:34
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Он продлится до 24 мая 2019 года.
3 апреля в 18:00 в КРЦ «Звезда» состоится концерт Самарского государственного медицинского университета, который откроет фестиваль Студенческой весны в Самарской области. Он продлится до 24 мая 2019 года.

Самарская студенческая весна проводится в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Фестиваль направлен на реализацию национального проекта «Образование» и его региональной составляющей «Социальная активность».

Самарские студенты соревнуется в нескольких этапах: внутри своих вузов на межфакультетском уровне, откуда творческие номера попадают на гала-концерты. Следующий этап – гала-концерты учебных заведений, которые оценивает специально приглашенное жюри, состоящее из экспертов по разным направлениям. Из лучших творческих номеров формируется областной гала-концерт, который в 2019 году пройдет 24 апреля в МТЛ «Арене».

Конкурсанты будут соревноваться в пяти направлениях: «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Театральное направление», «Оригинальный жанр» и «Видео». Помимо этого, вузы области поборются за звание самого творческого учебного заведения. Концерты в рамках Самарской студенческой весны пройдут в Самаре, Тольятти, Сызрани и Кинеле.

Организаторы фестиваля – департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Агентство по
реализации молодежной политики Самарской области – ввели ряд изменений в положение конкурса, одним из ключевых стало обновление
состава жюри, также к 12 гала-концертам вузов добавится 13-ый гала-концерт областного фестиваля ссузов — «Веснушка-2019».

По итогу Самарской студенческой весны лучшие творческие номера получат возможность представить регион на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдёт в Перми с 14 по 19 мая 2019 года. Участники конкурсных испытаний смогут посетить мастер-классы и лично пообщаться с профессиональным жюри, получить необходимые советы по дальнейшему развитию.

Главными целями и задачами фестиваля являются сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений студенческой молодежи, повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов и индивидуальных исполнителей, укрепление творческих связей между студенческой молодежью, молодежными организациями субъектов Российской Федерации, а также развитие межнационального и межкультурного диалога молодежи различных субъектов РФ, поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих фестивалей и формирование инновационных методов взаимодействия органов государственной власти и общественных объединений в сфере поддержки студенческого творчества.

Фестиваль «Российская студенческая весна» проводится при поддержке Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи». Проведение Фестиваля поддержано Советом при Президенте Российской федерации по межнациональным отношениям, а также всероссийской площадкой «Россия –
страна возможностей», передает пресс-служба облправительства. 



Фото:    пресс-служба облправительства
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