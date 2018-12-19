В Самаре стартует XVII Форум добровольцев СО

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Более 2 тысяч человек, неравнодушных и активных, встретились, чтобы обменяться опытом и обсудить новые, амбициозные проекты.Добровольчество в СО набирает сторонников.Реализуются проекты:- в сфере медицины;- инклюзивного движения;- помощи детям и пожилым;- поисковых отрядов;- развития гор.среды и экологии;- культуры.Одно из самых активных движений - волонтёрство серебряного возраста.«Мы - регион добрых дел благодаря вам! Вы своими добрыми делами исправляете несправедливость мира и даете людям надежду,оказываете им необходимую помощь. Я горжусь, что я живу с такими людьми в одном регионе, я горжусь вами! За этот год количество волонтеров в регионе практически удвоилось. У нас было около 56 тысяч, а сейчас мы подошли вплотную к отметке 100 тысяч человек - целый город добрых волшебников на территории нашего региона», - сказал губернатордобровольцам.В Самаре более 22 тысяч человек подали заявки,чтобы стать волонтерами ЧМ-2018.Благодаря добровольцам у болельщиков остались яркие эмоции, а в городе царил настоящий праздник. Именно они заряжали гостей позитивом,рассказывали об истории города, помогали освоиться на стадионе "Самара Арена".Самыми активными муниципалитетами по развитию и поддержке добровольчества стали:- Самара;- Тольятти;- Новокуйбышевск;- Октябрьск:- Жигулевск;- Чапаевск;- м.р.Красноармейский;- м.р.Нефтегорский;- м.р.Приволжский;-м.р.Кинельский.«Спасибо за то, что видите нас равноправными партнерами и доверяете нам!» - обратилась к губернатору Татьяна Санникова. Руководитель Самарского центра развития добровольчества отметила, что в регионе создаются все необходимые условия для развития волонтерства.«Благодаря году волонтера миллионы граждан России узнали, как реально улучшить жизнь в каждом регионе. И мне особенно приято, что за эти 365 дней значительно прибавилось число волонтеров с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо вам за смелось! Вы нужны!», - отметил Алексей Транцев.Напомним, 2018 год - Президентом России был объявлен годом добровольца. Эта инициатива родилась на Самарской земле. Идею предложил Алексей Транцев - директор инклюзивного клуба добровольцев СО на форуме действий с В.В.Путиным, который прошел в Йошкар-Оле весной 2016 года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.