В Самаре стартует Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
10 августа 2017 13:20
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В субботу, 12 августа, на набережной реки Волги сотрудники полиции проведут со всеми желающими «Зарядку со стражем порядка». Тренировочные площадки начнут свою работу ровно в десять утра. Активно поприседать и выучить простой комплекс упражнений, который специально разработали представители различных подразделений полиции, можно будет всей семьей.
В 10.00 для всех участников прозвучит свисток, знаменующий старт коллективных спортивных упражнений. С приветственным словом ко всем обратятся представители ГУ МВД России по Самарской области и Общественного совета при региональном Главке МВД.
Каждый из пришедших сможет выбрать для утренних упражнений любую из понравившихся площадок. На одной из них зарядку на верхнюю часть туловища проведет действующий сотрудник ГИБДД: чтобы ребята и взрослые запоминали движения легко и без скуки, основываться спортивная пятиминутка будет на жестах дорожного регулировщика.
Параллельно на зарядку выйдут сотрудники кинологического центра ГУ МВД России по Самарской области вместе со своими четвероногими напарниками. Полицейские рассказывают: специально для самых маленьких основные упражнения – например, приседания – вместе с гостями будут выполнять и служебные псы: разумеется, по команде инструктора-кинолога.
И, наконец, еще две зрелищные площадки будут работать в районе Ленинградского спуска волжской набережной. Там повторить спортивные упражнения всем гостям предложат представители спецподразделения «Гром». Бойцы обещают: в программу зарядки они включат не только основные упражнения, которые сами делают ежедневно для поддержания формы, но и несколько приемов самообороны.
Тем же, кто «Зарядку со стражем порядка» решит провести в танцевальных ритмах – нужно попасть на площадку, где занятия проведут представительницы федерации чирлидинга Самарской области из группы «Виктория».
Приходите в субботу, 12 августа, на набережную Волги в районе Ленинградского спуска! Время встречи - с 10.00 до 11.00, сообщает облМВД.
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