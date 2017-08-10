В Самаре стартует Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

84

В субботу, 12 августа, на набережной реки Волги сотрудники полиции проведут со всеми желающими «Зарядку со стражем порядка». Тренировочные площадки начнут свою работу ровно в десять утра. Активно поприседать и выучить простой комплекс упражнений, который специально разработали представители различных подразделений полиции, можно будет всей семьей.В 10.00 для всех участников прозвучит свисток, знаменующий старт коллективных спортивных упражнений. С приветственным словом ко всем обратятся представители ГУ МВД России по Самарской области и Общественного совета при региональном Главке МВД.Каждый из пришедших сможет выбрать для утренних упражнений любую из понравившихся площадок. На одной из них зарядку на верхнюю часть туловища проведет действующий сотрудник ГИБДД: чтобы ребята и взрослые запоминали движения легко и без скуки, основываться спортивная пятиминутка будет на жестах дорожного регулировщика.Параллельно на зарядку выйдут сотрудники кинологического центра ГУ МВД России по Самарской области вместе со своими четвероногими напарниками. Полицейские рассказывают: специально для самых маленьких основные упражнения – например, приседания – вместе с гостями будут выполнять и служебные псы: разумеется, по команде инструктора-кинолога.И, наконец, еще две зрелищные площадки будут работать в районе Ленинградского спуска волжской набережной. Там повторить спортивные упражнения всем гостям предложат представители спецподразделения «Гром». Бойцы обещают: в программу зарядки они включат не только основные упражнения, которые сами делают ежедневно для поддержания формы, но и несколько приемов самообороны.Тем же, кто «Зарядку со стражем порядка» решит провести в танцевальных ритмах – нужно попасть на площадку, где занятия проведут представительницы федерации чирлидинга Самарской области из группы «Виктория».Приходите в субботу, 12 августа, на набережную Волги в районе Ленинградского спуска! Время встречи - с 10.00 до 11.00, сообщает облМВД.