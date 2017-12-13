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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре стартовала десятая благотворительная акция «Елка желаний»

13 декабря 2017 20:19
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Елку украсили открытками с пожеланиями ребят из самарских детских домов, социальных приютов и реабилитационных центров.
В среду, 13 декабря, в городском Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержи был дан старт традиционной благотворительной акции «Елка желаний». Юбилейную десятую акцию в этом году запустили временно исполняющий полномочия Главы Самары Владимир Василенко, глава администрации Самарского района Максим Харитонов, руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова, а также руководители других департаментов.

Владимир Василенко вместе с воспитанниками социального приюта для детей и подростков «Ровесник» украсил елку открытками с пожеланиями ребят из самарских детских домов, социальных приютов и реабилитационных центров. Он призвал горожан не оставаться равнодушными и исполнить детские мечты в преддверии Нового года.

В свою очередь Светлана Найденова отметила, что за годы существования акция особо полюбилась горожанам:

«Всего в исполнении желаний детей за эти годы приняли участие более 24 тысяч самарцев, которые осчастливили 7327 детей, лишенных родительской ласки или находящихся в трудной жизненной ситуации. Зачастую к исполнению желаний горожане подходят коллективно: приходит группа студентов, школьников или трудовые коллективы, выбирают подарки и совместными усилиями приобретают для малышей заветные вещи», - пояснила руководитель Департамента.

Также Светлана Найденова отметила, что инициативу городской Администрации подхватили и другие учреждения: «Елки желаний» стали
устанавливать в торговых центрах, на предприятиях и в других организациях. Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Сделать это достаточно просто: нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, расположенный на улице Куйбышева, 44, снять с «Ёлки желаний» открытку и лично вручить подарок ребенку, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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