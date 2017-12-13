В Самаре стартовала десятая благотворительная акция «Елка желаний»

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Владимир Василенко вместе с воспитанниками социального приюта для детей и подростков «Ровесник» украсил елку открытками с пожеланиями ребят из самарских детских домов, социальных приютов и реабилитационных центров. Он призвал горожан не оставаться равнодушными и исполнить детские мечты в преддверии Нового года.В свою очередь Светлана Найденова отметила, что за годы существования акция особо полюбилась горожанам:«Всего в исполнении желаний детей за эти годы приняли участие более 24 тысяч самарцев, которые осчастливили 7327 детей, лишенных родительской ласки или находящихся в трудной жизненной ситуации. Зачастую к исполнению желаний горожане подходят коллективно: приходит группа студентов, школьников или трудовые коллективы, выбирают подарки и совместными усилиями приобретают для малышей заветные вещи», - пояснила руководитель Департамента.Также Светлана Найденова отметила, что инициативу городской Администрации подхватили и другие учреждения: «Елки желаний» сталиустанавливать в торговых центрах, на предприятиях и в других организациях. Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Сделать это достаточно просто: нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, расположенный на улице Куйбышева, 44, снять с «Ёлки желаний» открытку и лично вручить подарок ребенку, сообщает пресс-служба администрации Самары.