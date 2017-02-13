В Самаре стартовала благотворительная акция "Участвуйте!"

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В магазинах сети «Детский мир» стартовала благотворительная акция «Участвуйте!». Ее цель – собрать необходимую помощь для детей из социальных учреждений, детей-сирот, инвалидов и многодетных семей.Акция проходит в 178 городах России и Казахстана. Подарки от покупателей «Детского мира» получат свыше 200 тыс. детей из 550 социальных учреждений.Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, необходимо прийти в любой магазин сети «Детский мир», оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть игрушки, одежда, обувь, канцелярские товары. К подарку можно приложить открытку с теплыми пожеланиями!Адреса магазинов сети «Детский мир» опубликованы на сайте: www.detmir.ru/shops/