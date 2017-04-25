В Самаре стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

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Акция проходит по всей России с 24 апреля по 9 мая, чтобы каждый гражданин нашей страны смог получить к празднику ленту – символ Победы. Только в нашем городе 103 добровольца раздадут около 65 000 лент – это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В акции примут участие несколько крупных волонтерских организаций города: «Городской волонтерский центр городского округа Самара», СамРО ВОД «Волонтеры Победы», ДООВ «Городская Лига Волонтеров».Волонтеры расскажут, как правильно носить Георгиевскую ленту и помогут закрепить ее на одежду, как положено - с левой стороны, ближе к сердцу, сообщает пресс-служба гордумы Самары.