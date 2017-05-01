В Самаре стартовал сезон дачных перевозок

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С 1 мая в Самаре стротовал сезон дачных перевозок. Чтобы пассажирам было удобно планировать свои поездки, в продажу поступили сезонки на 4, 8 и 16 талонов. Их уже можно приобрести в киосках на остановках и автостанциях, откуда отправляются автобусы.В этом сезоне организовано 34 маршрута. Кроме того, администрацией г. о. Самара принято решение сохранить тарифы по дачным перевозкам на уровне прошлого года. Стоимость одного километра пути составляет 2,02 рубля.В связи с начавшимся ремонтом моста «Южный» и путепровода «Аврора» отправление автобусов дачных маршрутов, уезжавших с автостанции «Аврора», переносится на Хлебную площадь. Это маршруты №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к.Доехать до мест отправления автобусов можно на общественном транспорте следующих маршрутов: №№ 1, 3, 5 - трамваи, №№ 6, 16 - троллейбусы, №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 - автобусы.В этом году в дачных перевозках задействовано до 80 автобусов, они будут работать с 6:00 до 20:00. Расписание уже размещено на остановках, откуда отправляются автобусы дачных маршрутов, и в пунктах продажи сезонок.Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным дням (кроме дней, которые совпадают с религиозными и иными праздниками). То есть 9 мая и 3 июня рейсы на дачи осуществляться не будут. В то же время будут организованы перевозки к городским кладбищам.В майские праздники дачные маршруты будут работать 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.С 3 мая будут введены дополнительные рейсы по средам и пятницам.Сезон перевозок продлится до 29 октября.