В Самаре стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Достояние Губернии - 2019»

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Целью конкурса, организатором которого выступили Общественная палата Самарской области и Телерадиокомпания «Губерния» при поддержке Правительства Самарской области, является привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.К участию приглашаются компании из различных отраслей рынка, работающие на территории Самарской губернии не менее 3-х лет. Основными критериями оценки участников состязания являются открытость, представленность в регионе и за его пределами, продолжительность работы компании и инновации в бизнесе.Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде на русском языке. Заполненная заявка должна включать подробную информацию о претенденте (организации) и быть оформлена в утвержденной форме, размещенной на сайтах www.guberniatv.ru , www.op63.ruЗаявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.Предоставить заявку на участие в конкурсе можно любым удобным способом:В распечатанном варианте с печатью и подписью руководителя организации (дополнительно к распечатанному варианту предоставляется заполненная форма заявки на электронном носителе);В электронном виде на адрес организаторов конкурса konkurs@guberniatv.ru с пометкой «Заявка НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ». Необходимо отправить оформленную заявку в двух вариантах: в формате файла Word (doc. или docx.), а так же скан-копию подписанной заявки.Любые дополнительные презентационные материалы компании могут быть представлены в качестве Приложения к заявке.Конкурс проводится по следующим номинациям:Бренд региона;Промышленность;Агропромышленный комплекс;Предпринимательство. Малый и средний бизнес;Торговая марка в категории «Товары народного потребления»;Здоровье и красота;Гостеприимная губерния.Победителей на основании представленных заявок определяет независимый Экспертный совет, состоящий из числа представителей Администрации Губернатора, министерства экономического развития Самарской области, представителей профильных ведомств, комиссий Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, ТРК «Губерния».Церемония награждения традиционно будет проводиться в торжественной обстановке в октябре 2019 года. Будут названы имена 21-й компании, вышедших в финал, из числа которых 7 получат диплом и статуэтку «Достояние Губернии – 2019», передает пресс-служба облправительства.