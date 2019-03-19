Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 19 марта, 19:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/03:
USD 64.67
-0.75
EUR 73.36
-0.71
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Достояние Губернии - 2019»

19 марта 2019 18:17
64
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.
В Самаре стартовал прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе компаний «Достояние Губернии — 2019».

Целью конкурса, организатором которого выступили Общественная палата Самарской области и Телерадиокомпания «Губерния» при поддержке Правительства Самарской области, является привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.

К участию приглашаются компании из различных отраслей рынка, работающие на территории Самарской губернии не менее 3-х лет. Основными критериями оценки участников состязания являются открытость, представленность в регионе и за его пределами, продолжительность работы компании и инновации в бизнесе.

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде на русском языке. Заполненная заявка должна включать подробную информацию о претенденте (организации) и быть оформлена в утвержденной форме, размещенной на сайтах www.guberniatv.ru , www.op63.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.

Предоставить заявку на участие в конкурсе можно любым удобным способом:

В распечатанном варианте с печатью и подписью руководителя организации (дополнительно к распечатанному варианту предоставляется заполненная форма заявки на электронном носителе);
В электронном виде на адрес организаторов конкурса konkurs@guberniatv.ru с пометкой «Заявка НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ». Необходимо отправить оформленную заявку в двух вариантах: в формате файла Word (doc. или docx.), а так же скан-копию подписанной заявки.
Любые дополнительные презентационные материалы компании могут быть представлены в качестве Приложения к заявке.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

Бренд региона;
Промышленность;
Агропромышленный комплекс;
Предпринимательство. Малый и средний бизнес;
Торговая марка в категории «Товары народного потребления»;
Здоровье и красота;
Гостеприимная губерния.
Победителей на основании представленных заявок определяет независимый Экспертный совет, состоящий из числа представителей Администрации Губернатора, министерства экономического развития Самарской области, представителей профильных ведомств, комиссий Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, ТРК «Губерния».

Церемония награждения традиционно будет проводиться в торжественной обстановке в октябре 2019 года. Будут названы имена 21-й компании, вышедших в финал, из числа которых 7 получат диплом и статуэтку «Достояние Губернии – 2019», передает пресс-служба облправительства.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 марта 2019  18:34
В Верховном суде рассматривалось дело автомобилистки из Перми, которая была не согласна с законностью выписанного ей штрафа в 500 рублей.
ВС разъяснил, когда водитель не обязан уступать всем дорогу при выезде со двора
В Верховном суде рассматривалось дело автомобилистки из Перми, которая была не согласна с законностью выписанного ей штрафа в 500 рублей.   Социум
47
19 марта 2019  18:17
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.
В Самаре стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Достояние Губернии - 2019»
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.  Социум
63
19 марта 2019  18:01
Девиз Недели в Год театра «Стихи - на сцену!». Ребята и взрослые будут играть с рифмами, отгадывать авторов книг и разыгрывать стихи.
Открытие Недели детской и юношеской книги – 2019 в Самарской областной детской библиотеке
Девиз Недели в Год театра «Стихи - на сцену!». Ребята и взрослые будут играть с рифмами, отгадывать авторов книг и разыгрывать стихи.  Социум
71
Весь список

Здравоохранение
19 марта 2019  15:04
За достижение охвата антиретровирусной терапией более 60% диспансерной группы пациентов.
Самарский СПИД – центр отмечен за достижения в борьбе с ВИЧ-инфекцией
За достижение охвата антиретровирусной терапией более 60% диспансерной группы пациентов.  Здравоохранение
115
18 марта 2019  10:51
В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке. Здравоохранение
279
18 марта 2019  10:18
Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких
Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких
Акция пройдет 25 марта. Здравоохранение
248
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
335
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
460
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
741
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
564
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
510
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
544
Весь список
Образование
19 марта 2019  12:48
В семи школах Самары не хватает мест для будущих первоклассников
В семи школах Самары не хватает мест для будущих первоклассников
В этих случаях открываются дополнительные классы. Образование
144
18 марта 2019  16:21
Прием заявлений на 2019-2020 учебный год уже стартовал в ряде учреждений.
В первые классы Самары планируется принять 14 225 учащихся
Прием заявлений на 2019-2020 учебный год уже стартовал в ряде учреждений.  Образование
289
18 марта 2019  13:59
Всероссийская Олимпиада школьников по астрономии пройдет в Самарской области
Всероссийская Олимпиада школьников по астрономии пройдет в Самарской области
Участниками станут 200 школьников со всей страны. Образование
325
Весь список

Культура
19 марта 2019  11:56
Самарский областной театр кукол приглашает на юбилей спектакля «Каштанка»
Самарский областной театр кукол приглашает на юбилей спектакля «Каштанка»
Его премьера состоялась 27 марта 2009 года. Культура
151
18 марта 2019  17:04
Который почти десять лет был главным балетмейстером театра.
В Самарском театре оперы и балета состоится концерт, посвященный памяти хореографа Никиты Долгушина
Который почти десять лет был главным балетмейстером театра.  Культура
221
18 марта 2019  12:00
Победитель конкурса «Студент года 2018» из Самарской области записала совместную песню с группой «Балаган- Лимитед»
Победитель конкурса «Студент года 2018» из Самарской области записала совместную песню с группой «Балаган-Лимитед»
Песню записали всего за 3 часа. Культура
260
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
341
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
574
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1036
Весь список


Видео
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
312
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
305
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
737
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
483
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1432
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
634
Весь список

Фоторепортажи
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
377
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1535
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1705
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
908
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
866
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1317
Весь список

Мероприятия
Самарский областной театр кукол приглашает на юбилей спектакля «Каштанка»
Александр Хинштейн проведет открытый урок «Почему история нас ничему не учит?» в парке «Россия – Моя история»
В Самаре стартовал фестиваль студенческого творчества «Веснушка»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные