В Самаре стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Достояние Губернии - 2019»
19 марта 2019 18:17
64
Целью конкурса, организатором которого выступили Общественная палата Самарской области и Телерадиокомпания «Губерния» при поддержке Правительства Самарской области, является привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.
К участию приглашаются компании из различных отраслей рынка, работающие на территории Самарской губернии не менее 3-х лет. Основными критериями оценки участников состязания являются открытость, представленность в регионе и за его пределами, продолжительность работы компании и инновации в бизнесе.
Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде на русском языке. Заполненная заявка должна включать подробную информацию о претенденте (организации) и быть оформлена в утвержденной форме, размещенной на сайтах www.guberniatv.ru , www.op63.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.
Предоставить заявку на участие в конкурсе можно любым удобным способом:
В распечатанном варианте с печатью и подписью руководителя организации (дополнительно к распечатанному варианту предоставляется заполненная форма заявки на электронном носителе);
В электронном виде на адрес организаторов конкурса konkurs@guberniatv.ru с пометкой «Заявка НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ». Необходимо отправить оформленную заявку в двух вариантах: в формате файла Word (doc. или docx.), а так же скан-копию подписанной заявки.
Любые дополнительные презентационные материалы компании могут быть представлены в качестве Приложения к заявке.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Бренд региона;
Промышленность;
Агропромышленный комплекс;
Предпринимательство. Малый и средний бизнес;
Торговая марка в категории «Товары народного потребления»;
Здоровье и красота;
Гостеприимная губерния.
Победителей на основании представленных заявок определяет независимый Экспертный совет, состоящий из числа представителей Администрации Губернатора, министерства экономического развития Самарской области, представителей профильных ведомств, комиссий Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, ТРК «Губерния».
Церемония награждения традиционно будет проводиться в торжественной обстановке в октябре 2019 года. Будут названы имена 21-й компании, вышедших в финал, из числа которых 7 получат диплом и статуэтку «Достояние Губернии – 2019», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 марта 2019 18:34
В Верховном суде рассматривалось дело автомобилистки из Перми, которая была не согласна с законностью выписанного ей штрафа в 500 рублей. Социум
47
19 марта 2019 18:17
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года. Социум
63
19 марта 2019 18:01
Девиз Недели в Год театра «Стихи - на сцену!». Ребята и взрослые будут играть с рифмами, отгадывать авторов книг и разыгрывать стихи. Социум
71
Здравоохранение
19 марта 2019 15:04
За достижение охвата антиретровирусной терапией более 60% диспансерной группы пациентов. Здравоохранение
115
18 марта 2019 10:51
Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке. Здравоохранение
279
18 марта 2019 10:18
Акция пройдет 25 марта. Здравоохранение
248
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
335
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
460
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
741
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
564
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
510
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
544
Образование
19 марта 2019 12:48
В этих случаях открываются дополнительные классы. Образование
144
18 марта 2019 16:21
Прием заявлений на 2019-2020 учебный год уже стартовал в ряде учреждений. Образование
289
18 марта 2019 13:59
Участниками станут 200 школьников со всей страны. Образование
325
Культура
19 марта 2019 11:56
Его премьера состоялась 27 марта 2009 года. Культура
151
18 марта 2019 17:04
Который почти десять лет был главным балетмейстером театра. Культура
221
18 марта 2019 12:00
Песню записали всего за 3 часа. Культура
260
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
341
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
574
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1036
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
312
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
305
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
737
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
483
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1432
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
634
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
377
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1535
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1705
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
908
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
866
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1317
Мероприятия