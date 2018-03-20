В Самаре стартовал прием заявок на получение стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи

120

Получателями стипендии могут быть одаренные дети и молодежь в возрасте до 23 лет.Для рассмотрения на комиссии необходимо предоставить следующие документы:1. Ходатайство директора (руководителя) учреждения;2. Решение общего собрания трудового коллектива, художественного совета и иного коллегиального органа учреждения о выдвижении кандидатов на получение стипендии;3. Характеристика кандидата на получение стипендии, подписанная директором (руководителем) учреждения;4. Портфолио кандидата (включает в себя копии документов: грамот, дипломов, сертификатов и (или) иных документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 1.4 Порядка);5. Копия свидетельства о рождении (паспорта);6. Фотография кандидата, размером 9х12 (в бумажном и электронном виде);7. Список достижений кандидата (в бумажном и электронном виде);8. Согласие на обработку персональных данных.Основными критериями для конкурсного отбора являются:- систематическое участие кандидата на получение стипендии в творческих и спортивных мероприятиях (художественных выставках, музыкальных, литературных и других творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях);- уровень достижений кандидата на получение стипендии (городской, областной, всероссийский, международный и (или) иной уровень достижений);- личные качества кандидата на получение стипендии (активность, самостоятельность, разнонаправленность в деятельности, инициативность и иные качества).Стипендия устанавливается сроком на один календарный год в размере 5 000 рублей в месяц.Документы принимаются по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 129 (кабинет № 2).Дополнительная информация по тел.: 332-43-14, сообщает пресс-служба администрации Самары.