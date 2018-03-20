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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре стартовал прием заявок на получение стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи

20 марта 2018 16:27
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Прием продлится до 30 марта. Получателями стипендии могут быть одаренные дети и молодежь в возрасте до 23 лет.
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара принимает документы соискателей на стипендию городского округа Самара. Прием продлится до 30 марта.

Получателями стипендии могут быть одаренные дети и молодежь в возрасте до 23 лет.

Для рассмотрения на комиссии необходимо предоставить следующие документы:

1. Ходатайство директора (руководителя) учреждения;

2. Решение общего собрания трудового коллектива, художественного совета и иного коллегиального органа учреждения о выдвижении кандидатов на получение стипендии;

3. Характеристика кандидата на получение стипендии, подписанная директором (руководителем) учреждения;

4. Портфолио кандидата (включает в себя копии документов: грамот, дипломов, сертификатов и (или) иных документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 1.4 Порядка);

5. Копия свидетельства о рождении (паспорта);

6. Фотография кандидата, размером 9х12 (в бумажном и электронном виде);

7. Список достижений кандидата (в бумажном и электронном виде);

8. Согласие на обработку персональных данных.

Основными критериями для конкурсного отбора являются:

- систематическое участие кандидата на получение стипендии в творческих и спортивных мероприятиях (художественных выставках, музыкальных, литературных и других творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях);

- уровень достижений кандидата на получение стипендии (городской, областной, всероссийский, международный и (или) иной уровень достижений);

- личные качества кандидата на получение стипендии (активность, самостоятельность, разнонаправленность в деятельности, инициативность и иные качества).

Стипендия устанавливается сроком на один календарный год в размере 5 000 рублей в месяц.

Документы принимаются по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 129 (кабинет № 2).

Дополнительная информация по тел.: 332-43-14, сообщает пресс-служба администрации Самары.


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