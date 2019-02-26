В Самаре стартовал конкурс живописных работ «Во славу земли Самарской»

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Основная идея - история нашего края на живописных полотнах.Принять участие в конкурсе могут студенты вузов и ссузов,на которых есть кафедры живописи и изобразительного искусства.«Идея конкурса родилась на встрече со студентами. Это была инициатива ребят, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы очень рассчитываем, что откроем новые имена. Имена людей талантливых, патриотичных, которые любят родную самарскую землю и готовы своим творчеством ее прославить ,выразить свою любовь. Эта идея обсуждалась с экспертами, общественниками и была поддержана. Активное участие в разработке конкурса принял Александр Хинштейн. И я рад, что такой конкурс стартует. Приглашаю ребят - молодых творческих - к участию в конкурсе «Во славу земли Самарской!»Александр Хинштейн отметил: несмотря на то, что конкурс региональный и посвящён самарской тематике, он имеет федеральное значение. Конкурс проводится в партнерстве с Российской академией художеств, с Государственной третьяковской галереей, партийным проектом "Историческая память".В состав жюри вошли профессионалы отрасли не только из Самары, но и из других регионов, в том числе из Москвы. Возглавил жюри первый вице-президент Российской академии художеств и директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.«Наша задача - не только найти новые имена, наша задача, не только вселить интерес в молодое поколение к истории Самары и Самарского края. Наша задача - сделать так, чтобы Самара звучала как можно громче и звонче», - отметилАлександр Хинштейн.Итоги конкурса планируют подвести ко Дню города в сентябре 2019 года.По итогам будут сформированы передвижные выставки во всех городах СО.А победители получат возможность стажировки в мастерской у Зураба Церетелли и абонементы на посещение Третьяковки. передает пресс-служба департамента информационной политики СО.