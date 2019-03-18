В Самаре стартовал фестиваль студенческого творчества «Веснушка»
18 марта 2019 15:21
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Организатором фестиваля является МБУ г. о. Самара «Самарский Дом молодежи», учредителем – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, соучредителем – Министерство образования и науки Самарской области.
Фестиваль «Веснушка – 2019» - это серия концертов, которые студенты самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. В этом году участникам фестиваля предложена свобода выбора темы концерта.
Открыли череду концертов фестиваля студенты профессионального училища села Домашка. Основной сюжетной линией стала любовь и ее проявления.
Всего в рамках фестиваля запланированы концерты в 15 ссузах Самары, Тольятти, Нефтегорска, Богатого, Обшаровки и Сергиевска.
Для студентов, которые не смогут выступить в рамках творческой программы своего учебного заведения, будет организован отдельный конкурсный день.
Лучшие номера и участники концертов попадут на гала-концерт фестиваля, который впервые включен в программу Самарской студенческой весны. Это нововведение увеличивает шансы участников «Веснушки» попасть не только на областной этап, но и на Всероссийскую студенческую весну. Для студентов это возможность поработать с профессиональными сценаристами, режиссерами и выступить на большой сцене перед молодыми людьми со всей России.
Напомним, областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества Самарской области «Веснушка» впервые вышел на региональный уровень в 2018 году. В нем приняло участие рекордное количество профессиональных образовательных организаций - 30 ссузов Самарской области, передает пресс-служба горадминистрации.
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