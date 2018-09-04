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в Самаре стартовал XVI Международный конкурс «Виват, Баян!», который проводится при поддержке Правительства Самарской области. В этом сезоне побороться за главные призы приехали около 200 конкурсантов из 24 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.Уже прошел первый день конкурса, принесший победу некоторым участникам. Например, первую премию в категории «Ансамбль Классика. Старшая группа» завоевал квинтет баянистов из Китая. Девушки впервые на конкурсе и сразу так громко заявили о себе. В этом году блеснул еще один яркий новичок - самая юная баянистка Ульяна Ковач, которой недавно исполнилось 6 лет. Она уже участвовала в трех конкурсах, где занимала призовые места. Также Ульяна выступала в телевизионной программе «Синяя птица». Музыкой девочка занимается два года, а игру на аккордеоне и баяне слушает с рождения, так как ее старшая сестра тоже музыкант. Ульяна выступила на «Виват, Баяне!» в категории «Малыш Классика», где уже завоевала третью премию. Также в рамках конкурса она представит свою программу в категории «Баян Микс».в 17:00 в «СтрелкаХолл» (ул. Вилоновская, 30) состоится концерт участников категорий «Баян Микс», «Ансамбли варьете» и «Электронные инструменты». Одним из членов жюри будет заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель конкурса Сергей Войтенко.в 11:00 в Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова (ул. Куйбышева, 102) пройдет гала-концерт всех победителей конкурса и награждение лауреатов, передает пресс-служба облправительства.