В Самаре специалисты проверили томатный сок на соответствие ГОСТ
1 марта 2019 16:33
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Так, одним из важнейших показателей качества томатного сока является массовая доля титруемых кислот. Данный показатель характеризует
степень свежести и возможную фальсификацию продукта. На натуральность соков указывает содержание яблочной кислоты. Ее количество говорит о степени свежести продукта.
По результатам проведенных исследований установлено - все образцы соответствуют нормативным требования по физико-химическим
показателям.
Отметим, большой удельный вес в питании человека занимает плодоовощная продукция, ведь органические кислоты, содержащиеся в
плодах, активизируют деятельность пищеварительных желез и тем самым способствуют лучшему усвоению организмом различной пищи. Они важны при целом ряде заболеваний, сопровождающихся пониженной желудочной кислотностью. Это объясняется тем, что органические кислоты отчасти компенсируют недостаток соляной кислоты желудочного сока.
В процессе производства сока кроме натуральных экстрактов используются добавки синтетических кислот - чаще лимонная или
ортофосфорная. Они в свою очередь играют вкусообразующую роль и служат в качестве консервантов, но при больших концентрациях даже,
например, лимонная кислота (Е330) способна воздействовать на эмаль зубов и причинять болевые ощущения. Более опасна - фосфорная кислота (Е338), которая способна связывать ионы кальция, вымывая его из костей, что приводит к развитию остеопороза и развитию мочекаменной болезни, передает пресс-служба ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".
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Комментарии
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