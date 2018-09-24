В Самаре специалисты обсудят организацию безопасных условий труда

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28 сентября 2018 года в 11.00 в выставочном центре «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23А) состоится семинар для руководителей и специалистов по охране труда предприятий, расположенных на территории городского округа Самара, по теме «Управление профессиональными рисками как механизм обеспечения безопасных условий труда и сокращение производственного травматизма». Мероприятие проводится Администрацией городского округа Самара в рамках XVII международной выставки-форума «Промышленный салон. Металлообработка».Информацию об участниках семинара (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации) необходимо направить до 27.09.2018 по адресу электронной почты: ohrtrud@samadm.ru или по факсу 8 (846) 333-45-74.Участие в мероприятие бесплатно.Начало регистрации участником семинара 28.09.2018 в 10.20.Напомним, в Самаре выставка-форум пройдет с 26 по 28 сентября 2018 года. С программой выставки можно ознакомиться на сайте http://promsalon.ru/programma/programa-2018.php, передает пресс-служба администрации Самары.