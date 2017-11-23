В Самаре создан Центр оценки квалификации ракетно-космической деятельности

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Идея создания данного ЦОКа появилась летом этого года во время посещения Самарской области Исполнительным директором по персоналу и социальной политике ГК «РОСКОСМОС». Тогда между Правительством Самарской области и Советом по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности было подписано соглашение о сотрудничестве.«В отличие от других регионов, где мы уже были, в Самарской области проделана очень большая работа по развитию национальной системы квалификаций и заслуга в этом, конечно же, принадлежит Правительству региона» – подчеркнула во время своего визита в июне Алла Вучкович.В Самарской области работа по внедрению и развитию независимой оценки квалификаций активно ведется с 2014 года. Благодаря налаженному взаимодействию с приоритетными для региона Советами по профессиональным квалификациям на территории области созданы и аккредитованы при поддержке министерства еще 4 ЦОКа по отраслям: финансовый рынок, строительство, сварка, жилищно-коммунальное хозяйство.По числу аккредитованных ЦОК Самарская область занимает 5 место по России и 2 место по Приволжскому федеральному округу. На текущий момент число лиц, прошедших независимую оценку квалификаций в Самарской области, составляет более 400 человек.«Что касается ракетостроения, то учитывая стратегическую значимость данной отрасли для нашей области, уровню подготовки и развитию профессионализма ее работников уделяется особое внимание» – отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.