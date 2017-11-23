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В Самаре создан Центр оценки квалификации ракетно-космической деятельности

23 ноября 2017 17:15
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23 ноября ЦОК провел первый профессиональный экзамен на соответствие квалификации «Инженер-конструктор по ракетостроению 6 уровня квалификации» семи работников АО «РКЦ Прогресс», двое из которых набрали максимальное количество баллов.
В Самаре создан Центр оценки квалификации ракетно-космической деятельности (ЦОК). Данный ЦОК аккредитован профильным Советом по профессиональным квалификациям и сегодня, 23 ноября, провел первый профессиональный экзамен на соответствие квалификации «Инженер-конструктор по ракетостроению 6 уровня квалификации» семи работников АО «РКЦ Прогресс», двое из которых набрали максимальное количество баллов. Завтра испытания по уровню профессиональных знаний пройдут еще 13 специалистов.

Идея создания данного ЦОКа появилась летом этого года во время посещения Самарской области Исполнительным директором по персоналу и социальной политике ГК «РОСКОСМОС» Аллой Вучкович. Тогда между Правительством Самарской области и Советом по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности было подписано соглашение о сотрудничестве.

«В отличие от других регионов, где мы уже были, в Самарской области проделана очень большая работа по развитию национальной системы квалификаций и заслуга в этом, конечно же, принадлежит Правительству региона» – подчеркнула во время своего визита в июне Алла Вучкович.

В Самарской области работа по внедрению и развитию независимой оценки квалификаций активно ведется с 2014 года. Благодаря налаженному взаимодействию с приоритетными для региона Советами по профессиональным квалификациям на территории области созданы и аккредитованы при поддержке министерства еще 4 ЦОКа по отраслям: финансовый рынок, строительство, сварка, жилищно-коммунальное хозяйство.

По числу аккредитованных ЦОК Самарская область занимает 5 место по России и 2 место по Приволжскому федеральному округу. На текущий момент число лиц, прошедших независимую оценку квалификаций в Самарской области, составляет более 400 человек.

«Что касается ракетостроения, то учитывая стратегическую значимость данной отрасли для нашей области, уровню подготовки и развитию профессионализма ее работников уделяется особое внимание» – отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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23 ноября 2017  17:15
23 ноября ЦОК провел первый профессиональный экзамен на соответствие квалификации «Инженер-конструктор по ракетостроению 6 уровня квалификации» семи работников АО «РКЦ Прогресс», двое из которых набрали максимальное количество баллов.
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