В Самаре создается команда по керлингу на колясках

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Сегодня, 24 августа, в спортивном комплексе «Ипподром Арена» (Самара, пр.Кирова, 320а) пройдет семинар по развитию в регионе керлинга на колясках. В рамках мероприятия состоится первая тренировка самарской команды под руководством главного тренера сборной России Антона Батугина.Керлинг на колясках – адаптированный вид керлинга для людей на колясках. В соревнованиях принимают участие команды, в состав которых могут входить одновременно мужчины и женщины. Первый чемпионат мира по керлингу на колясках прошел в 2002 году, с 2006 года – в программе зимних Паралимпийских игр. Сборная Россию по керлингу на колясках – серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года, трехкратный чемпион мира (2012, 2015, 2016 года). В рейтинге Всемирной федерации керлинга сборная РФ занимает первое место.Самарская команда по керлингу на колясках формируется по инициативе АНО «Центр социально-психологической поддержки людей «Мой мир» с помощью министерства спорта Самарской области и региональной федерации керлинга.В рамках семинара, который состоится сегодня в спортивном комплексе «Ипподром Арена», будут обсуждаться вопросы развития адаптивного спорта и керлинга на колясках в Самарской области. Для участия в нем приглашен главный тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин, который проведет ледовую тренировку с участием самарских спортсменов.