В Самаре создадут городской Совет ветеранов спорта
5 марта 2018 17:06
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В соседнем Тольятти уже 31 год успешно действует городской Совет ветеранов спорта, решая очень важную задачу привлечения к систематическим занятиям физкультурой и спортом горожан среднего и старшего возраста. Несколько лет назад был создан Спортивный союз граждан среднего и старшего возраста Самарской области, который тесно взаимодействует с областным министерством спорта. И вот, настала очередь Самары.
Ветераны спорта из областной столицы громко заявляют о себе победами на крупнейших международных и всероссийских соревнованиях в категории «Мастерс» - Всемирных и Европейских ветеранских играх, чемпионатах мира, Европы и России среди ветеранов. В ветеранское спортивное движение вовлекается все больше людей – как бывших спортсменов, так и тех, кто только начинает приобщаться к тому или иному виду спорта. Поэтому необходимость создания такой общественной организации назрела давно.
Участниками собрания стали 16 спортивных активистов, представляющих разные муниципальные районы г. о. Самара и различные спортивные направления. Они заслушали выступления президента Спортивного союза граждан среднего и старшего возраста Самарской области Сергея Кондратьева и заместителя руководителя Департамента спорта администрации г. о. Самара Сергея Четверикова, полностью поддержав выдвинутые ими тезисы и предложения.
- Конечно, вся работа в Совете ляжет на плечи энтузиастов, - констатировал Сергей Кондратьев. – И задача спортивных властей – поддержать и поощрить их. Энтузиазм – это здорово, но, без взаимодействия с городским и районным руководством наша работа будет не столь эффективна.
- Любая инициатива должна подкрепляться трудом исполнителей, - добавил к сказанному Сергей Четвериков. - В Самаре такие люди нашлись, причем, в каждом районе города. Департамент спорта, в рамках имеющихся возможностей, готов поддержать это начинание и закрепить за Советом специалиста. В настоящее время Департаментом финансируются два спортивных мероприятия с участием ветеранов. Конечно, мы готовы поощрять лучших представителей ветеранского спорта благодарственными письмами, помогать Совету в предоставлении помещений для проведения праздников и соревнований.
В целях передачи опыта работы на собрание в Самару прибыли члены Совета ветеранов спорта г. о. Тольятти Николай Михайлов и Игорь Агишев. Они рассказали о проводимых силами СВС мероприятиях по оздоровлению населения, пропаганде спорта и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, организуемых в городе спартакиадах ветеранов, мастер-классах для школьников, чествованию лучших возрастных спортсменов и поддержке нуждающихся.
- В свое время нас возмутило то, что люди, достигшие в спорте определенных успехов, в дальнейшем стали никому не нужны, о них забыли, - рассказал 88-летний патриарх тольяттинского спорта Николай Михайлов. – И мы создали Совет ветеранов спорта, чтобы защищать их интересы. Городской спорткомитет нас поддержал. Ветеранов стали допускать на соревнования вместе с молодежью, в частности, на тольяттинском лыжном марафоне, с градацией возрастных групп через пять лет. И ветеранское движение пошло широкой волной, в городе появились любительские спортклубы – бега, плавания, лыжных гонок и т. д.
Что касается прошедшего собрания, то на нем, по итогам голосования, была создана рабочая группа по подготовке учредительной конференции, в которую вошли представители всех районов – Советского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного и других. Предполагается, что в дальнейшем они возглавят районные отделения СВС г. о. Самара. Руководителем рабочей группы и главным кандидатом на должность председателя городского Совета ветеранов спорта избран мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью Олег Храмов.
- Федерации по отдельным видам спорта, если и занимаются ветеранами, то только внутри самих федераций, - сказал Олег Храмов. – Ряд клубов по интересам, не имевших поддержки, такие как «Самарафон», закрылись, им на смену пришли коммерческие образования. Наша задача – сделать соревнования и тренировки для возрастных людей бесплатными. К примеру, с 3 марта каждую субботу в парках города общественная организация «Парк-ран» проводит пробеги без стартовых взносов. Эту работу надо расширять.
В настоящее время рабочей группой формируются списки ветеранов спорта районов, разрабатывается устав общественной организации, готовятся предложения по плану работ и соревновательному календарю. Учредительная конференция СВС г. о. Самара пройдет 27 марта в шахматном клубе «Ладья» сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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