В Самаре сотрудники полиции обеспечивали правопорядок во время проведения футбольного матча

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Стражи правопорядка регулировали автомобильное движение на подъездах к стадиону «Металлург», а также организовали патрулирование прилегающих к спортивному сооружению улиц.Всего футбольный матч посетило около 6 000 зрителей, в том числе 8 болельщиков команды «Волгарь». В оказании содействия организаторам в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано более 100 сотрудников органов внутренних дел, более 200 представителей частных охранных организаций.В отношении одного болельщика составлен административный протокол по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".Грубых нарушений общественного порядка во время проведения футбольного матча не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.