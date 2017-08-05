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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре сотрудники полиции обеспечивали правопорядок во время проведения футбольного матча

5 августа 2017 23:01
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Всего футбольный матч посетило около 6 000 зрителей, в том числе 8 болельщиков команды «Волгарь». Грубых нарушений общественного порядка во время проведения футбольного матча не допущено.
Сегодня в Самаре состоялся футбольный матч первенства ФНЛ между командами «Крылья Советов» (Самара) и «Волгарь» (Астрахань). Перед началом матча сотрудники полиции обследовали стадион "Металлург" и прилегающую к нему территорию с применением технических средств и служебных собак.

Стражи правопорядка регулировали автомобильное движение на подъездах к стадиону «Металлург», а также организовали патрулирование прилегающих к спортивному сооружению улиц.

Всего футбольный матч посетило около 6 000 зрителей, в том числе 8 болельщиков команды «Волгарь». В оказании содействия организаторам в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано более 100 сотрудников органов внутренних дел, более 200 представителей частных охранных организаций.

В отношении одного болельщика составлен административный протокол по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Грубых нарушений общественного порядка во время проведения футбольного матча не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 
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Комментарии



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5 августа 2017  23:01
Всего футбольный матч посетило около 6 000 зрителей, в том числе 8 болельщиков команды «Волгарь». Грубых нарушений общественного порядка во время проведения футбольного матча не допущено.
В Самаре сотрудники полиции обеспечивали правопорядок во время проведения футбольного матча
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