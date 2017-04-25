В Самаре сотрудники Росгвардии встретились с ветеранами ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

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26 апреля 2017 года исполняется 31 год со дня крупнейшей техногенной катастрофы 20 века – аварии на Чернобыльской АЭС. В преддверие этой даты в здании Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области состоялась встреча личного состава с участниками ликвидации последствий ЧП на атомной станции – майорами милиции в отставке Сергеем Белкиными Виктором Ильковым.Ветераны, а на тот момент совсем молодые люди: Сергей Белкин являлся курсантом средней Калининградской школы милиции, а Виктор Ильков – командиром взвода подразделения внутренних войск МВД СССР, рассказали сотрудникам Росгвардии о масштабе трагедии, постигшей тогда нашу страну. Работа в Чернобыле для всех без исключения ликвидаторов стала одним из серьезнейших испытаний.«Никто из участников ликвидации не жаловался на свою судьбу. Перед нами стояла задача, которую мы должны были выполнить, и мы ее выполняли», - рассказывает Виктор Ильков.В дальнейшем Сергей Владимирович и Виктор Алексеевич много лет проработали в правоохранительных органах, а на пенсию уволились из рядов вневедомственной охраны.Завершилась встреча совместным чаепитием.