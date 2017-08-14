В Самаре сотрудники Росгвардии провели рейд в акватории Волги

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В ходе рейда сотрудники ЛРР выявили два нарушения в сфере оборота гражданского оружия – у владельцев маломерных судов были обнаружены и изъяты травматический пистолет «Стражник» и гладкоствольный охотничий карабин «Сайга». Сотрудники Росгвардии объяснили гражданам, что оружие ограниченного поражения должно перевозиться в кобуре на поясе владельца, нони в коем случае не в бардачке катера или сумке, как было в этом случае. Охотничье же оружие перевозилось без чехла и соответствующего разрешения.В отношении владельцев оружия сотрудники ЛРР составили административные протоколы, наказание за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа от 500 до 2 000 рублей с изъятием оружия, до устранения недостатков.Кроме того, во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники ГИМС привлекли к административной ответственности ряд судовладельцев, нарушивших правила. Представители рыбнадзора в нескольких местах изъялизапрещенные орудия лова – сети, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области