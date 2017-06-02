В Самаре сотрудники Росгвардии подарили детям праздник

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В Международный день защиты детей заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Дмитрий Сазонов поздравил воспитанников подшефного социального приюта для детей и подростков «Ровесник» с праздником.1 июня - это не только одно из самых радостных событий для детворы, окончание учебного года и начало долгожданных летних каникул, но и напоминание взрослым о том, что все без исключения дети нуждаются в заботе и защите. Коллектив социального приюта старается создать уютную атмосферу для ребят, которым так необходимо повышенное внимание взрослых, а помогают воспитателям в этом сотрудники Росгвардии – шефы учреждения.В начале мероприятия состоялся праздничный концерт с зажигательными танцами, стихами и веселыми песнями. Программу подготовили воспитанники «Ровесника» со своими наставниками. Затем к ребятам обратился полковник полиции Дмитрий Сазонов, который поздравил всех с Международным днем защиты детей, пожелал весело и с пользой провести летние каникулы и приступить к учебе осенью отдохнувшими и полными сил.Ребятам привезли огромное количество подарков - настольные игры, спортивный инвентарь, а в конце праздника для виновников торжества был организован сладкий стол. Кроме этого, ребятам от Управления Росгвардиибыли вручены сертификаты на круглогодичное посещение сети парков приключений «Тарзания».