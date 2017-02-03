Я нашел ошибку
Главные новости: 
В тот момент в строении находились люди - порядка десяти человек. Все они успели покинули горящее здание. Пострадавших нет.
В Самаре на Стара-Загоре полыхала двухэтажка, работают спасатели
Ребята подготовились к встрече гостей: нарисовали рисунки на противопожарную тематику. Сотрудники МЧС поблагодарили малышей и похвалили их за хорошие работы и знания правил пожарной безопасности.
В Самаре сотрудники МЧС рассказали дошколятам об основных правилах пожарной безопасности в быту
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 4 единицы техники.
В Самаре на улице Победы горел автомобиль
Дальнейшее изменение тарифа возможно не ранее середины 2018 г.
Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два раза
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в совещаниях, которые провел глава федерального ведомства.
Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Самарскую область с рабочим визитом
Глава Комитета Дмитрий Азаров сообщил, что в своей работе комитет руководствуется задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию, и направлениями госполитики по содействию социально-экономическому развитию регионов.
Комитет Совфеда по федеративному устройству проконтролирует ситуацию с обманутыми дольщиками
Самарцы обратились с просьбами о содействии в решении проблем частного и общественного характера, а также с предложениями и инициативами.
Дмитрий Азаров провёл личный приём граждан в Самаре
На данный момент ребенка перевезли в Самару в тяжелом состоянии.
В Сызрани родители успели спасти от самоубийства своего 12-летнего сына
сегодня  Суббота, 4 февраля, 02:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/02:
USD 59.31
-0.68
EUR 63.82
-0.91
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре сотрудники МЧС рассказали дошколятам об основных правилах пожарной безопасности в быту

3 февраля 2017 23:08
78
Ребята подготовились к встрече гостей: нарисовали рисунки на противопожарную тематику. Сотрудники МЧС поблагодарили малышей и похвалили их за хорошие работы и знания правил пожарной безопасности.
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары регулярно проводятся уроки пожарной безопасности в дошкольных учреждениях. Ведь безопасность детей во многом зависит и от них самих, от их знаний и умения вести себя в критической ситуации.

Ребята подготовились к встрече гостей: нарисовали рисунки на противопожарную тематику. Сотрудники МЧС поблагодарили малышей и похвалили их за хорошие работы и знания правил пожарной безопасности.

Чтобы уберечь детей от стихии огня и его последствий инспекторы надзорной деятельности рассказали ребятам из младшей группы детского сада № 78 об основных правилах пожарной безопасности в быту. Они постарались объяснить воспитанникам, что огонь может быть как полезным, так и опасным, рассказали о причинах пожаров, повторили номера телефонов, по которым нужно звонить, если произошло возгорание и правильность действий в случае возникновения пожара.

Кроме этого ребята отгадывали загадки и участвовали в викторине. Дети узнали, чем опасна игра со спичками, что огонь, оставленный без присмотра, может превратиться из доброго помощника в жестокого врага для человека и принести беды и несчастья, а также о том, что без разрешения взрослых нельзя пользоваться и включать бытовые электроприборы.

Такие мероприятия способствуют формированию навыков правильного поведения детей в различных экстремальных ситуациях, воспитанию чувства взаимопомощи и уважения к профессии пожарного и спасателя, сообщает пресс-служба облМЧС. 
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 февраля 2017  23:08
Ребята подготовились к встрече гостей: нарисовали рисунки на противопожарную тематику. Сотрудники МЧС поблагодарили малышей и похвалили их за хорошие работы и знания правил пожарной безопасности.
В Самаре сотрудники МЧС рассказали дошколятам об основных правилах пожарной безопасности в быту
Ребята подготовились к встрече гостей: нарисовали рисунки на противопожарную тематику. Сотрудники МЧС поблагодарили малышей и похвалили их за хорошие работы и... Социум
77
3 февраля 2017  17:42
В блоге компании сказано, что «онлайн-магазин Apple готов к продажам».
BeatsX появятся в продаже до конца недели
В блоге компании сказано, что «онлайн-магазин Apple готов к продажам».  Социум
106
3 февраля 2017  17:33
Неожиданностью для пешеходов было предложение сфотографироваться с хештегом «Я звезда!».
В Самаре прошла акция для пешеходов «Госавтоинспекция зажигает звезды»
Неожиданностью для пешеходов было предложение сфотографироваться с хештегом «Я звезда!».  Социум
117
Весь список

Здравоохранение
3 февраля 2017  15:41
После сдачи крови, каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня (для работающих) и единовременная денежная компенсация на питание в размере 536 руб.
6 и 7 февраля дни донора состоятся для жителей Чапаевска и Безенчука
После сдачи крови, каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня (для работающих) и единовременная денежная компенсация на питание в размере 536... Здравоохранение
136
3 февраля 2017  15:05
Бодифлекс – современная методика совершенствования собственного тела
Бодифлекс – современная методика совершенствования собственного тела
 Любая женщина стремится стать привлекательной и сложно ее в этом винить. Однако многие представительницы прекрасного пола слишком притязательны к своей... Здравоохранение
25
3 февраля 2017  11:41
В Новокуйбышевске открывается филиал областного медицинского центра «Династия»
В Новокуйбышевске открывается филиал областного медицинского центра «Династия»
В день открытия подразделения специалисты центра проведут бесплатный приём пациентов по предварительной записи. Здравоохранение
125
Весь список

Туризм
1 февраля 2017  09:27
Все больше россиян ездят за границу не чаще раза в год
Все больше россиян ездят за границу не чаще раза в год
Стимулировать туристов чаще покупать туры может возвращение на массовый рынок Египта. Туризм
150
31 января 2017  11:29
В Самаре стартовала продажа билетов на регулярные прямые рейсы в Стамбул
В Самаре стартовала продажа билетов на регулярные прямые рейсы в Стамбул
Рейсы начнутся в марте. Туризм
236
31 января 2017  09:22
В феврале может быть объявлено об открытии авиасообщения России с Египтом
В феврале может быть объявлено об открытии авиасообщения России с Египтом
Речь идет о возобновлении чартерных и регулярных рейсов в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Туризм
129
Весь список
Образование
2 февраля 2017  18:32
Смартфоны и планшеты могут стать помощниками в деле получения знаний.
Использование смартфонов и планшетов во время уроков не снижает успеваемость школьников
Смартфоны и планшеты могут стать помощниками в деле получения знаний.   Образование
198
2 февраля 2017  14:49
Школьникам расскажут о неизвестных моментах истории Самары в период первой мировой войны и истории создания в Самаре велосипедно-санитарного отряда.
В Самаре стартует второй «Патриотический десант», посвященный теме первой мировой войны
Школьникам расскажут о неизвестных моментах истории Самары в период первой мировой войны и истории создания в Самаре велосипедно-санитарного отряда.  Образование
185
2 февраля 2017  14:14
Полученные средства позволят оборудовать пункты проведения ЕГЭ технологиями печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков участников на местах, а также приобрести дополнительное техническое оснащение для Регионального центра обработки информации.
Министерство образования и науки Самарской области получит 14,3 миллиона рублей из федерального бюджета
Полученные средства позволят оборудовать пункты проведения ЕГЭ технологиями печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков... Образование
223
Весь список

Культура
2 февраля 2017  17:01
Будут представлены более 80 фотографий, среди которых исторические, фотографии, сделанные в ходе подводных исследований.
В самарском Музее Модерна состоится открытие выставки «Титаник. 100 лет истории»
 Будут представлены более 80 фотографий, среди которых исторические, фотографии, сделанные в ходе подводных исследований.  Культура
207
2 февраля 2017  13:28
Самарский литературный музей приглашает на сказочные выходные
Мероприятия пройдут 4,11,18 февраля. Культура
264
2 февраля 2017  11:29
В Самаре пройдет выставка «Я видел Слово, я говорил с ним»
В Самаре пройдет выставка «Я видел Слово, я говорил с ним»
Она расположится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
127
Весь список
Мода
1 февраля 2017  18:16
Особенности одежды от магазина «Сударушка»
 На сегодняшний день каждая представительница прекрасного пола старается выглядеть прекрасно, удивительно и ухаживать за своей внешностью. Мода
35
25 января 2017  19:36
Отслеживание товара на AliExpress
Отслеживание товара на AliExpress
 Интересуетесь вопросами по отслеживанию товара AliExpress? Сейчас существуют сервисы, позволяющие отследить местонахождение товара, заказанного на AliExpress.  Мода
103
25 января 2017  11:20
Постельное белье из натурального шелка – практичная роскошь
Постельное белье из натурального шелка – практичная роскошь
 Редко какая вещь сочетает в себе и роскошь, и практичность применения. Шелковое постельное белье относится именно к таким вещам. Несмотря на то, что со времени... Мода
97
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
830
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
597
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4683
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1689
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2232
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1400
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1181
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2340
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2106
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11331
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9275
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5667
Весь список

Мероприятия
В Самаре сотрудники МЧС рассказали дошколятам об основных правилах пожарной безопасности в быту
Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках
В Новокуйбышевске открывается филиал областного медицинского центра «Династия»
Весь список
Популярное
за сегодня

Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Самарскую область с рабочим визитом

36

В Самаре на улице Победы горел автомобиль

28

В Самаре на Стара-Загоре полыхала двухэтажка, работают спасатели

24
за неделю

Работающим самарским пенсионерам и пенсионерам с "большим" доходом отменили доплаты

3175

Виктор Сазонов: «Мы должны понимать реальные возможности нашего бюджета. Иначе мы все потратим на потребление, а потом окажемся у разбитого корыта».

2131

В Тольятти на улице Громовой 16 спасателей тушили горевший автобус

1689
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда