В Самаре сотрудники МЧС рассказали дошколятам об основных правилах пожарной безопасности в быту

78

Ребята подготовились к встрече гостей: нарисовали рисунки на противопожарную тематику. Сотрудники МЧС поблагодарили малышей и похвалили их за хорошие работы и знания правил пожарной безопасности.Чтобы уберечь детей от стихии огня и его последствий инспекторы надзорной деятельности рассказали ребятам из младшей группы детского сада № 78 об основных правилах пожарной безопасности в быту. Они постарались объяснить воспитанникам, что огонь может быть как полезным, так и опасным, рассказали о причинах пожаров, повторили номера телефонов, по которым нужно звонить, если произошло возгорание и правильность действий в случае возникновения пожара.Кроме этого ребята отгадывали загадки и участвовали в викторине. Дети узнали, чем опасна игра со спичками, что огонь, оставленный без присмотра, может превратиться из доброго помощника в жестокого врага для человека и принести беды и несчастья, а также о том, что без разрешения взрослых нельзя пользоваться и включать бытовые электроприборы.Такие мероприятия способствуют формированию навыков правильного поведения детей в различных экстремальных ситуациях, воспитанию чувства взаимопомощи и уважения к профессии пожарного и спасателя, сообщает пресс-служба облМЧС.