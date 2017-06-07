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В Самаре сотрудники ГИБДД проверят водителей на имеющиеся задолженности по штрафам

7 июня 2017 16:52
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Завтра сотрудники полка ДПС проведут профилактическое мероприятие на пересечении улиц 22 Партсъезда и Ставропольской.
Завтра сотрудники полка ДПС УМВД России по городу Самаре совместно с представителями СМИ, с 10 до 11 часов, проведут профилактическое мероприятие на пересечении улиц 22 Партсъезда и Ставропольской. Главная цель рейда – призвать автолюбителей вовремя оплачивать административные штрафы.

Сотрудники полиции совестно с судебными приставами проверят водителей на имеющиеся задолженности по штрафам. При выявлении фактов неуплаты административного штрафа в установленные законом сроки водителя привлекут к административной ответственности по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двойном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов по решению суда.

Также во время рейда сотрудники полиции расскажут гражданам о возможности получения сведений об имеющихся штрафах на официальном сайте Госавтоинспекции, а также на сайте ФССП России. Инспекторы ГИБДД напомнят автовладельцам, что с 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон, предоставляющий гражданам возможность в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа уплатить только половину от суммы штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Фото  Novved.ru

 
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Комментарии



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На 79-м году жизни скончался Заслуженный врач РФ, д.м.н. профессор Владимир Николаевич Чернышев
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7 июня 2017  19:14
Владельцам маломерных судов необходимо помнить, что перед выходом на воду они должны иметь все необходимые документы: удостоверение на право управления маломерным судном (соответствующий номер), судовой билет с соответствующей отметкой о прохождении техосмотра, талон с соответствующей отметкой о прохождении техосмотра.
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7 июня 2017  16:52
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