В Самаре сотрудники ГИБДД провели специализированный рейд «Пешеход»

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Сотрудники самарской Госавтоинспекции при содействии специализированного батальона дорожно-патрульной службы оперативного реагирования ГУ МВД России по Самарской области провели вблизи наиболее оживленных участков городской улично-дорожной сети профилактический рейд «Пешеход».Мероприятие проводилось с применением группового метода несения службы инспекторским составом ДПС и было направлено на профилактику и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников дорожного движения.Только за 4 месяца 2017 года в Самаре из-за нарушений ПДД пешеходами совершено 69 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 62 получили травмы.В ходе рейда особое внимание инспекторы ДПС уделяли пресечению таких нарушений пешеходами, как неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствий, переход проезжей части в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора. Через специальное громкоговорящее устройство патрульного автомобиля сотрудники ГИБДД напоминали всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными при переходе проезжей части, начинать переход, только убедившись в том, что водители уступают дорогу, и не рисковать своей жизнью, переходя проезжую часть в неустановленных местах.Кроме этого, автоинспекторы проводили с гражданами разъяснительную работу по обязательному использованию световозвращающих элементов в темное время суток и раздавали тематические памятки.Всего за час рейда автоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 32 пешеходов, сообщает сайт облМВД.