В Самаре сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

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В целях реагирования на сложившуюся ситуацию и предупреждение ДТП с участием пешеходов, в том числе на нерегулируемых пешеходныхпереходах на территории Кировского района Госавтоинспекцией Самары 16 января проведено профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», целью которого является: предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Для проведения мероприятия было задействовано около 8 экипажей ДПС и максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции, в зонуконтроля которых попали не только пешеходы, но и водители непредоставляющие преимущество пешеходам в зоне действия пешеходныхпереходов.С помощью специального громкоговорящего устройства стражи порядка напомнили участникам движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов: водителям не забывать снижать скорость, чтобы во время заметить пешехода, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.За время рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 41 нарушитель правил дорожного движения, из них 10 водителей непредоставили преимущества в движении пешеходам, 12 пешеходов перешлидорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.Фото: пресс-служба ГИБДД Самары