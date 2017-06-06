В Самаре сотрудники ГИБДД проведут тотальный экзамен по ПДД среди детей, отдыхающих в школьных лагерях

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В основу билетов легли «дорожные ловушки», которые вызывают у несовершеннолетних затруднения в реальной дорожной ситуации. Лужа на пешеходном переходе, дворовая территория, поход с родителями за руку, разговор по мобильному телефону – все этинеоднозначные ситуации требуют от детей не только знаний в сфере дорожного движения, но и оценки ситуаций с точки зрения безопасностиРезультаты экзамена полицейские будут использовать в организации профилактической работы с детьми по предупреждению опасного поведения на проезжей части, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самары.

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