В Самаре сотрудники ГИБДД помогали пешеходам переходить проезжую часть не только правильно, но и безопасно

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Во всех районах города на более чем 30-ти тротуарах перед пешеходными переходами работники дорожных служб с использованием заранее подготовленных трафаретов нанесли предупреждающие надписи желтого цвета: «Внимание! Возьми ребенка за руку!», «Пешеход! Убедись в безопасности перехода!», «При переходе дождитесь разрешающего сигнала светофора!», повышающие внимание пешеходов перед переходом проезжей части.Сотрудники отделения пропаганды БДД и дорожно-патрульной службы ГИБДД помогали пешеходам, особенно с детьми, переходить проезжую часть не только правильно, но и безопасно и напоминали им о последствиях перехода улицы в неположенном месте.Всем участникам мероприятия были вручены памятки по соблюдению правил дорожного движения и сувениры с логотипом Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области