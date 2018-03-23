В Самаре состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики органов государственного контроля МЧС России
23 марта 2018 19:13
103
В ходе указанного совещания планируется обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности, связанных с осуществлением контрольно надзорной деятельности в области федерального государственного пожарного надзора, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок.
Вход на публичные обсуждения является открытым, сообщает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 марта 2018 19:13
Вход на публичные обсуждения является открытым. Социум
93
23 марта 2018 19:05
Цель акции - привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования повседневной экологической... Социум
94
23 марта 2018 18:31
21 марта на свалке произошел выброса газа, из-за чего пострадали более 50 детей. Власти ввели на полигоне режим ЧС. Социум
94
Здравоохранение
23 марта 2018 09:58
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
198
22 марта 2018 17:22
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского... Здравоохранение
450
22 марта 2018 12:20
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
221
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
54
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
56
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
88
Туризм
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
194
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
383
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
285
Образование
23 марта 2018 17:21
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили... Образование
101
23 марта 2018 10:38
В планах правительства – проводить образовательные семинары на базе учреждений отрасли. Образование
142
22 марта 2018 23:09
Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах... Образование
343
Культура
23 марта 2018 14:01
Из 364 заявленных работ на очный допущены 302 работы учащихся из всех муниципальных образований региона. Культура
153
23 марта 2018 13:50
Он отметил, что культура Самарской области – это отдельный предмет гордости для каждого гражданина. Культура
130
23 марта 2018 13:31
Она расположится на ул. Куйбышева. Культура
140
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
439
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
769
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
744
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1132
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
758
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
698
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1473
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
880
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
973
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1580
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
901
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4158
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2364
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2823
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2711
Мероприятия