В Самаре состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики органов государственного контроля МЧС России

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В ходе указанного совещания планируется обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности, связанных с осуществлением контрольно надзорной деятельности в области федерального государственного пожарного надзора, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок.Вход на публичные обсуждения является открытым, сообщает пресс-служба облМЧС.