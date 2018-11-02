В Самаре состоятся мероприятия в рамках выставки-форума «Радость слова»

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в 12.00 в Духовно-просветительском центре «Кириллица» (ул. Ново-Садовая, 260) состоится открытие выставки «Радостьслова». Выставка-форум пройдет с 4 по 8 ноября 2018 года.В программе мероприятий:1. принесение мощей святого Николая, архиепископа Мир Ликийских и святого Тихона, патриарха Московского и всея Руси;2. конференция «Молодежь: свобода и ответственность»,3. презентация книг Святейшего Патриарха Кирилла.в 19.00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится благотворительный концерт в форме театрально-музыкальной постановки «Слово о самом главном» по рассказу лауреата Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Николаева Виктора Николаевича "Взбранной Воеводе" с участием самого лауреата и актеров ведущих московских театров, передает пресс-служба облправительства.