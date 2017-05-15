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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоятся игры 1/4 финала межрегиональной лиги КВН «САМАРА»

15 мая 2017 17:46
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Проект КВН направлен на развитие творческой деятельности, притяжения интереса широких слоев студенчества учебных заведений, молодежных организаций в области культуры и творчества, а также содействие сохранению и развитию культурных традиций КВН, выявление талантливой молодежи, развитие ее деловой и творческой активности.
25 мая и 1 июня 2017 года в КРЦ «ЗВЕЗДА» пройдут игры 1/4 финала межрегиональной лиги КВН «САМАРА». Начало мероприятий в 19:00.

25 мая на сцене встретятся команды «От всего сердца» (СамГМУ), «11.45» (СГСПУ), «Мысли вслух» (НИУ РАНХиГС, г. Нижний Новгород), «Дети Макара» (МГПИ им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск), «Твоя жизнь» (СамГТУ), «РазПутин» (СГСПУ), «Люди ФСИНем» (СЮИ ФСИН России), «Профком. Манчестер Юнайтед» (СамГТУ).

1 июня за выход в полуфинал будут бороться команды «Джигит» (г. Омск), «Золотая орда» (г. Уральск, Республика Казахстан), «Неваляшка» (Самарский Университет), «Сборная съемной квартиры» (КИУ им. В.Г. Тимирясова, г.Казань), «Улица Советской Армии» (СГЭУ), «Красавчики» (ПГУТИ), «НЕУДержимые» (МИР), «Антон Палыч» (СамГМУ).

Проект КВН направлен на развитие творческой деятельности, притяжения интереса широких слоев студенчества учебных заведений, молодежных организаций в области культуры и творчества, а также содействие сохранению и развитию культурных традиций КВН, выявление талантливой молодежи, развитие ее деловой и творческой активности, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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В Самаре состоятся игры 1/4 финала межрегиональной лиги КВН «САМАРА»
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