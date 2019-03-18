Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 18 марта, 17:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/03:
USD 65.42
0.02
EUR 74.07
0.01
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоялся областной этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 2019»

18 марта 2019 16:53
40
Из 800 претендентов к итоговым испытаниям был допущен 21 участник.
С 11 по 18 марта 2019г. на базе ГАОУ ДПО СО «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» и МБОУ «Школа №53» г.о. Самара проходил областной этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 2019».

Из 800 претендентов к итоговым испытаниям был допущен 21 участник. Они проходили цикл конкурсных мероприятий: проводили «Методические семинары» и «Учебные занятия», излагали свои концептуальные методические подходы на презентации «Я – учитель», решали с учениками глобальные вопросы на «Классных часах».

В финал конкурса вышли пять педагогов: Юлия Гринева, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье; Мария Карина, учитель русского языка и литературы МБУ «Гимназия №9» г.о.Тольятти; Юрий Котрухов, учитель истории и обществознания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино; Елена Оздоева, учитель математики ГБОУ СОШ с. Новый Буян: Ольга Трошинская, учитель русского языка и литературы ГБНОУ Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей» г.о. Самара.

18 марта в конференц-зале гостиницы «Ариадна» состоялось завершающее испытание для финалистов: «Круглый стол» с участием министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.

Как отметил Виктор Альбертович, тема разговора с конкурсантами возникла не случайно: «В нашем регионе с 1 сентября (на год раньше, чем вся Российская Федерация) будут внедрять новые Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. Участниками этого эксперимента станут десять пилотных школ. Стандарты позволят сформировать единое образовательное пространство, как на территории региона, так и всей страны. Именно эта тема должна лечь в основу сегодняшнего круглого стола».

Началось обсуждение с вопроса о том, какие новые возможности даст новый стандарт среднего общего образования нашим детям. Участники дискуссии сошлись во мнении, что в основе изменений лежит большая свобода выбора для ученика, мотивирование его на раннее профессиональное самоопределение. Кроме того, произойдёт снижение нагрузки на ребёнка за счёт более чёткой выстроенной
профессионализации в старших классах. «Это система жёстче выстроена, но, эта идея лучше, чем существующий сегодня общеобразовательный профиль», - посчитали финалисты конкурса. Но законотворческую инициативу отбирать учеников в десятый класс с учётом портфолио учителя не поддержали, мотивируя тем, что сельские и городские дети будут в неравной ситуации.

Большую часть разговора составляли вопросы участников друг другу. В конце министр предложил конкурсантам рассказать, кем они видят себя через десять лет. Общим для всех оказалось желание использовать свой педагогический опыт, помогая молодым коллегам, стать наставниками.

«Мы в двадцать девятый раз проводим этот конкурс на территории региона. И за последнее время пять наших конкурсантов попадали в пятёрку лучших на российском уровне. У нас есть абсолютный победитель федерального уровня – Сергей Кочережко. Это результат того, что региональная система подготовки кадров построена так, что мы действительно растим творческих, талантливых педагогов, которые показывают высокие результаты», - прокомментировал результаты дискуссии Виктор Акопьян.

По итогам конкурса будет назван абсолютный победитель регионального конкурса. Его имя прозвучит в ходе торжественной церемонии награждения со сцены Самарской Филармонии в мае этого года, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 марта 2019  16:53
Из 800 претендентов к итоговым испытаниям был допущен 21 участник.
В Самаре состоялся областной этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 2019»
Из 800 претендентов к итоговым испытаниям был допущен 21 участник.  Социум
39
18 марта 2019  16:48
Боевая экипировка приспособлена для действий в самых разных условиях и защищает до 90% тела военнослужащего.
Мотострелки в Поволжье получили по Гособоронзаказу более 1,7 тыс. комплектов экипировки «Ратник»
Боевая экипировка приспособлена для действий в самых разных условиях и защищает до 90% тела военнослужащего.  Социум
47
18 марта 2019  15:55
Исторический парк «Россия – Моя история» в Самарской области объявляет о начале цикла открытых уроков, которые будут вести учителя истории, прошедшие курсы переподготовки на базе интерактивного образовательного проекта.
Александр Хинштейн проведет открытый урок «Почему история нас ничему не учит?» в парке «Россия – Моя история»
Исторический парк «Россия – Моя история» в Самарской области объявляет о начале цикла открытых уроков, которые будут вести учителя... Социум
101
Весь список

Здравоохранение
18 марта 2019  10:51
В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке. Здравоохранение
172
18 марта 2019  10:18
Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких
Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких
Акция пройдет 25 марта. Здравоохранение
165
15 марта 2019  19:32
Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к специалистам.
Врачи предупредили о смертельной опасности храпа
Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к... Здравоохранение
605
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
307
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
455
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
737
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
544
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
493
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
526
Весь список
Образование
18 марта 2019  16:21
Прием заявлений на 2019-2020 учебный год уже стартовал в ряде учреждений.
В первые классы Самары планируется принять 14 225 учащихся
Прием заявлений на 2019-2020 учебный год уже стартовал в ряде учреждений.  Образование
67
18 марта 2019  13:59
Всероссийская Олимпиада школьников по астрономии пройдет в Самарской области
Всероссийская Олимпиада школьников по астрономии пройдет в Самарской области
Участниками станут 200 школьников со всей страны. Образование
126
18 марта 2019  10:33
В Самарской области сегодня выберут Учителя года
В Самарской области сегодня выберут Учителя года
16 марта после ряда испытаний стали известны имена пятёрки финалистов конкурса. Образование
210
Весь список

Культура
18 марта 2019  17:04
Который почти десять лет был главным балетмейстером театра.
В Самарском театре оперы и балета состоится концерт, посвященный памяти хореографа Никиты Долгушина
Который почти десять лет был главным балетмейстером театра.  Культура
1
18 марта 2019  12:00
Победитель конкурса «Студент года 2018» из Самарской области записала совместную песню с группой «Балаган- Лимитед»
Победитель конкурса «Студент года 2018» из Самарской области записала совместную песню с группой «Балаган-Лимитед»
Песню записали всего за 3 часа. Культура
145
18 марта 2019  11:52
«СамАрт» провел встречу с детьми из школьных театральных коллективов Самары
«СамАрт» провел встречу с детьми из школьных театральных коллективов Самары
Первая часть встречи прошла в формате мастер-класса. Культура
122
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
328
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
570
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1032
Весь список


Видео
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
156
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
160
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
653
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
408
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1350
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
558
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1457
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1620
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
835
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
848
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1300
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1052
Весь список

Мероприятия
Александр Хинштейн проведет открытый урок «Почему история нас ничему не учит?» в парке «Россия – Моя история»
В Самаре стартовал фестиваль студенческого творчества «Веснушка»
В Самаре сегодня пройдет общественная акция «Соединяя сердца!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные