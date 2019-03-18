В Самаре состоялся областной этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 2019»
18 марта 2019 16:53
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Из 800 претендентов к итоговым испытаниям был допущен 21 участник. Они проходили цикл конкурсных мероприятий: проводили «Методические семинары» и «Учебные занятия», излагали свои концептуальные методические подходы на презентации «Я – учитель», решали с учениками глобальные вопросы на «Классных часах».
В финал конкурса вышли пять педагогов: Юлия Гринева, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье; Мария Карина, учитель русского языка и литературы МБУ «Гимназия №9» г.о.Тольятти; Юрий Котрухов, учитель истории и обществознания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино; Елена Оздоева, учитель математики ГБОУ СОШ с. Новый Буян: Ольга Трошинская, учитель русского языка и литературы ГБНОУ Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей» г.о. Самара.
18 марта в конференц-зале гостиницы «Ариадна» состоялось завершающее испытание для финалистов: «Круглый стол» с участием министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.
Как отметил Виктор Альбертович, тема разговора с конкурсантами возникла не случайно: «В нашем регионе с 1 сентября (на год раньше, чем вся Российская Федерация) будут внедрять новые Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. Участниками этого эксперимента станут десять пилотных школ. Стандарты позволят сформировать единое образовательное пространство, как на территории региона, так и всей страны. Именно эта тема должна лечь в основу сегодняшнего круглого стола».
Началось обсуждение с вопроса о том, какие новые возможности даст новый стандарт среднего общего образования нашим детям. Участники дискуссии сошлись во мнении, что в основе изменений лежит большая свобода выбора для ученика, мотивирование его на раннее профессиональное самоопределение. Кроме того, произойдёт снижение нагрузки на ребёнка за счёт более чёткой выстроенной
профессионализации в старших классах. «Это система жёстче выстроена, но, эта идея лучше, чем существующий сегодня общеобразовательный профиль», - посчитали финалисты конкурса. Но законотворческую инициативу отбирать учеников в десятый класс с учётом портфолио учителя не поддержали, мотивируя тем, что сельские и городские дети будут в неравной ситуации.
Большую часть разговора составляли вопросы участников друг другу. В конце министр предложил конкурсантам рассказать, кем они видят себя через десять лет. Общим для всех оказалось желание использовать свой педагогический опыт, помогая молодым коллегам, стать наставниками.
«Мы в двадцать девятый раз проводим этот конкурс на территории региона. И за последнее время пять наших конкурсантов попадали в пятёрку лучших на российском уровне. У нас есть абсолютный победитель федерального уровня – Сергей Кочережко. Это результат того, что региональная система подготовки кадров построена так, что мы действительно растим творческих, талантливых педагогов, которые показывают высокие результаты», - прокомментировал результаты дискуссии Виктор Акопьян.
По итогам конкурса будет назван абсолютный победитель регионального конкурса. Его имя прозвучит в ходе торжественной церемонии награждения со сцены Самарской Филармонии в мае этого года, передает пресс-служба облправительства.
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