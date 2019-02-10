В Самаре состоялся митинг за сохранение транспортной доступности поселка Управленческий
10 февраля 2019 23:08
193
Сегодня в поселке Управленческий, отдаленном от основной части Самары на десять километров, состоялся массовый митинг, собравший от 700 до 1 тысячи участников, пишет blog_matveev.
В последние полгода были сокращены маршруты (и маршрутки), в результате чего добираться до "материка" жителям Управленческого стало ещё труднее.
Выступивший на митинге депутат Михаил Матвеев напомнил, что в советские годы из 40-тысячного населения поселка 10 тысяч работало на находящихся здесь СНТК Кузнецова и 12 тысяч на заводе "Электрощит" , куда "ходили пешком", сейчас же в поселке работы нет, на оба предприятия приходится 7-8 тысяч работающих, поэтому в поисках работы жители Управленческого вынуждены ездить в другие районы города, находящиеся в удалении 10-20 километров.
Митинг завершился требованием к властям города в трехнедельный срок восстановить все сокращенные единицы транспорта и маршруты в поселок.
В последние полгода были сокращены маршруты (и маршрутки), в результате чего добираться до "материка" жителям Управленческого стало ещё труднее.
Выступивший на митинге депутат Михаил Матвеев напомнил, что в советские годы из 40-тысячного населения поселка 10 тысяч работало на находящихся здесь СНТК Кузнецова и 12 тысяч на заводе "Электрощит" , куда "ходили пешком", сейчас же в поселке работы нет, на оба предприятия приходится 7-8 тысяч работающих, поэтому в поисках работы жители Управленческого вынуждены ездить в другие районы города, находящиеся в удалении 10-20 километров.
Митинг завершился требованием к властям города в трехнедельный срок восстановить все сокращенные единицы транспорта и маршруты в поселок.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 февраля 2019 23:53
Как им удалось сбежать со сверхсекретного полигона на немецком самолёте, которым никто из беглецов не умел управлять? Социум
85
10 февраля 2019 23:08В Самаре состоялся митинг за сохранение транспортной доступности поселка Управленческий
Собравший от 700 до 1 тысячи участников. Социум
192
10 февраля 2019 21:31
Главное, что остановило падение, — это не дерево, а кондиционер соседей снизу — ударившись об него, мужчина изменил траекторию и приземлился в кучу снега. Социум
150
Здравоохранение
10 февраля 2019 18:21
Но полегче станет уже совсем скоро. Здравоохранение
365
10 февраля 2019 15:29
По полису ОМС будут вести прием пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача. Здравоохранение
182
10 февраля 2019 09:00
Специалисты рекомендуют отказываться от сладкого постепенно. Здравоохранение
460
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
100
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
410
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
321
Туризм
8 февраля 2019 09:12
Он состоится при поддержке министерства культуры Самарской области. Туризм
218
2 февраля 2019 10:46
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
479
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
257
Образование
9 февраля 2019 15:31Ведущие университеты Самары обсудили взаимодействие по проекту создания НОЦ
Участники встречи выразили общее мнение, что проект создания НОЦ в Самарской области может быть эффективно реализован только при условии тесного и четкого... Образование
551
8 февраля 2019 14:16
Победители всероссийского теста получат дополнительные балы к ЕГЭ. Образование
354
8 февраля 2019 12:49
Пока школы находятся на карантине. Образование
350
Культура
8 февраля 2019 13:06
На открытии гостей ждет концерт. Культура
286
8 февраля 2019 12:21
Вход свободный. Культура
215
7 февраля 2019 12:39
Спектакль посвящается памяти художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова. Культура
225
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
266
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
721
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
809
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
475
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
294
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
280
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
400
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
658
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
830
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2052
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1799
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2091
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2456
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2640
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3929
Мероприятия