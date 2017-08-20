В Самаре состоялся легкоатлетический марафон «Каждый - первый»

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Соревнования прошли под лозунгом «Каждый - первый», который отражает философию марафонского движения: главное - победить себя.На дистанцию, которая расположилась вдоль уникальной самарской набережной, вышли как любители, так и профессионалы – чемпионы России в беге на марафонской дистанции. Также были организованы забеги для детей и маломобильных граждан.В рамках марафона прошли забеги на дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,195 км. Также был организован корпоративный забег команд на 3 км. Самому младшему участнику, принявшему участие в самарском марафоне - 5 лет, самому взрослому - ветерану марафонского движения Владимиру Шитову – 78 лет. Он профессионально занимается триатлоном и бегает марафоны по 100 км, своим примером он готов вдохновлять заниматься бегом всю Самару.“Такие соревнования объединяют людей, вдохновляют молодежь заниматься спортом. После того, как преодолеешь себя - пробежишь дистанцию, жизнь предстает в новых ярких красках”, - говорит ветеран марафонского движения.Напомним, самарский марафон проводился под эгидой Национального бегового движения. Он попал в европейский календарь соревнований, а также в календарь соревнований Самарской областной федерации легкой атлетики. Планируется, что это мероприятие станет традиционным спортивным событием в жизни города, сообщает пресс-служба администрации Самары.