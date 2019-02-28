В Самаре состоялся круглый стол на тему «Охрана материнства и детства. Национальный проект «Демография»

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В мероприятии приняли участие: министр социально-демографической и семейной политики Самарской области, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы, представители Пенсионного фонда Российской Федерации поСамарской области, министерства здравоохранения Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерства образования и науки Самарской области.Открывая мероприятие, Марина Антимонова определила национальный проект «Демография» как разносторонний и мультидисциплинарный, охватывающий вопросы демографии, поддержки семей с детьми, социального обслуживания граждан пожилого возраста, здравоохранения, общественного здоровья, физической культуры, образования. По мнению министра, низкая рождаемость сегодня является одной из центральных проблем, у которой есть как объективные причины – например, сейчас в стране самая низкая численностьженщин репродуктивного возраста за последние годы, так и субъективные – откладывание рождения детей на более поздние сроки, отказ женщин от сохранения беременности, недостаточно развитая инфраструктура для комфортной жизни семей с детьми, частичная утрата семейных ценностей, снижение уровня жизни семей, в которых появляются дети. Поэтому главной задачей национального проекта«Демография» является повышение рождаемости в Самарской области путём разработки комплекса мер социальной поддержки, реализации федеральных программ поддержки молодых семей. Только комплексный подход может помочь в решении этой задачи.Эксперты затронули темы, касающиеся охраны женского здоровья, решения проблемы бесплодия, в том числе благодаря федеральной программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), основ здорового образа жизни и их влияние на увеличение рождаемости здоровых детей, программ поддержки многодетных семей, а также обсудили новые возможности для женщин в декретном отпуске: переобучение, повышение квалификации, самозанятость.Руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детямрассказал, как решается проблема бесплодия в Самарской области: «Порядка шести тысяч женщин в Самарской области, имеющие диагноз «бесплодие», получают весь комплекс квалифицированной помощи. В год осуществляется более 1,5 тысяч ЭКО за счёт средств обязательного медицинского страхования. В Самарской области ЭКО по количеству и эффективности объективно опережает другие регионы».Главный репродуктолог Самарской областиподтвердила, что в 2018 году в Самарской области 2,5% родившихся малышей появились на свет в результате ЭКО, в то время как средний показатель по России составляет 1,6%. На сегодняшний день одной изсерьёзных проблем является нехватка мест в ясельных группах в детских садах.Заместитель министра образования и науки Самарской областипояснила: «Более 5 тысяч родителей желают отдать детей в детский сад в возрасте до 3-х лет. В 2019 году будут построены новые и реконструированы имеющиеся детские сады, всего будет создано 2400 мест, а к 2022 году предполагаем, что все семьи, имеющие потребность в местах в ясельных группах, смогут удовлетворить её».О способах переподготовки, переквалификации и занятости женщин в декретном отпуске рассказал руководитель управления развития кадровых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области: «С 2012 года по 2018 год по направлению службы занятости прошли обучение 2560 женщин указанной категории. В 2019 году планируется обучить не менее 450 женщин». В статусе национального проекта «Демография» реализация мероприятия «Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте трёх лет» и выделение на него средств федерального бюджета планируется только с 2020 года.В 2019 году будет проводиться предварительная работа с целью определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучении женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Всего за период с 2019 по 2024 годы запланировано участие в этих программах более 6 тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, – на эти цели запланировано выделение 306,25 млн руб., в том числе в2020 году – 51,95 млн руб. на обучение 1048 человек.Несмотря на уже существующие и работающие меры социальной поддержки, способные простимулировать повышение рождаемости детей, одной из самых острых проблем для молодой семьи является приобретение жилья. Она может быть частично решена путем получения материнского капитала. Об этом и о других способах помощи молодым семьям и поддержке многодетных семей рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Самарской областиПодводя итог, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина подчеркнула важность данного проекта и подтвердила необходимость комплексного подхода и межведомственной работы для реализации проекта «Демография», передает пресс-служба облправительства.