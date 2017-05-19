В Самаре состоялся V Областной детский гражданский форум “Мы вместе»

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18 мая в спортивном комплексе «Молодежный» состоялся V Областной детский гражданский форум “Мы вместе», на торжественном открытии выступили ветераны пионерского движения, было показано театрализованное представление «Пионерской организации-95 лет». На данном форуме присутствовали более 400 участников в возрасте от 10 до 16 лет. Они приняли участие в мега-игре по 4 направлениям деятельности: личное развитие, гражданская активность, информационно-медийное и военно-патриотическое направление, в котором была представлена площадка Госавтоинспекции «Вместе за безопасность дорожного движения».На данной площадке дети освежили знания по Правилам дорожного движения, повторили жесты регулировщика, разобрали сложные ситуации, встречающиеся на дороге, а также приняли активное участие в мастер-классе и собственноручно изготовили световозвращающие элементы, которые стали приятным и полезным подарком для всех участников форума. По окончании форума участникам было предложено написать пожелания на баннере «Россия, будь счастливой!», пишет горГАИ Самары.